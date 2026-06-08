Asambleísta denuncia a Loza por uso indebido de bienes del Estado

Este lunes, el vocero de la Gobernación de Cochabamba, Sergio de la Zerda, admitió públicamente que el gobernador Leonardo Loza utilizó una ambulancia municipal para trasladarse hasta Villa Tunari, zona del trópico, por su aniversario.

“(Loza) se ha trasladado, en primera instancia haciendo uso de sus propios medios, hasta que se encontró en un punto de bloqueo y le pidió el favor a una ambulancia de la Alcaldía de Villa Tunari para continuar el tramo y seguir su camino”, indicó el vocero de la Gobernación.

Ante lo declarado, la asambleísta Claudia Martínez presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Loza por el presunto delito de uso indebido de bienes del Estado.

“Presento una denuncia en contra del señor Leonardo Loza, gobernador de Cochabamba, por ser un servidor público que en beneficio propio utilizó con un fin distinto al cual se halla destinado una ambulancia, a la cual tuvo acceso por su condición de gobernador”, señala la denuncia.

La denuncia menciona que en diversas redes sociales se evidencia la presencia de Loza y Morales en los actos del aniversario de Villa Tunari.

“Bolivia está atravesando una crisis por los bloqueos que existen en todo el país, donde se tiene que aproximadamente 10 personas han fallecido por imprudencia de los bloqueadores, porque los mismo niegan el paso a ambulancias, y extrañamente el gobernador puede pasar en una ambulancia pública”, señala la denuncia escrita.