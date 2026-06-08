Movilizados instalan vigilia en Uspha Uspha, en la vía al valle alto
Cochabamba
Publicado el 08/06/2026 a las 17h27
Los sectores movilizados que partieron esta mañana en una marcha desde el valle alto hacia la ciudad de Cochabamba para pedir la renuncia del presidente constitucional Rodrigo Paz se detuvieron en la zona de Uspha Uspha para instalar una vigilia en la carretera.
Los manifestantes se mantienen a ambos lados de la carretera y otros han ingresado a la vía con la intención de impedir la libre circulación. Un contingente de la Policía se trasladó al lugar y realiza un patrullaje.
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