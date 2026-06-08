Movilizados instalan vigilia en Uspha Uspha, en la vía al valle alto

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Dos marchas provenientes del valle bajo y alto de sectores afines a organizaciones sociales partieron esta mañana de Vinto y del Cruce a Tarata con el fin de confluir en la ciudad de Cochabamba para... Ver más Dos marchas del valle alto y bajo se dirigen a Cercado para pedir la renuncia de Paz

Después de que se registraron varios robos por la falta de alumbrado público y mantenimiento del sector, los vecinos de la Organización Territorial de Base (OTB) Víctor Paz Estenssoro denunciaron el... Ver más Los vecinos de la OTB Víctor Paz piden más seguridad en Cerro Verde y atención de áreas verdes