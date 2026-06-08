Policías y militares se enfrentan con bloqueadores en Vinto por intento de toma del puente Khora II

Policías y militares se enfrentan con los marchistas del valle bajo que luego de retornar su caminata hacia la ciudad intentaban tomar el puente río Khora II para interrumpir la circulación hacia el occidente del país.

El intento de cerrar este paso estratégico derivó en una gasificación de la policía contra los manifestantes con el refuerzo de la Policía Militar (PM). Hasta primeras horas de la tarde continuaban los enfrentamientos y se reportaron algunas detenciones.

Los marchistas son parte del movimiento de sectores de campesinos, evistas y la COB que piden la renuncia del presidente constitucional Rodrigo Paz.