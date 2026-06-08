Los vecinos de la OTB Víctor Paz piden más seguridad en Cerro Verde y atención de áreas verdes

Después de que se registraron varios robos por la falta de alumbrado público y mantenimiento del sector, los vecinos de la Organización Territorial de Base (OTB) Víctor Paz Estenssoro denunciaron el abandono de la Alcaldía y solicitaron la atención de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) y de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra).

La vicepresidenta de la OTB Víctor Paz Estenssoro, Viky Pedraza, afirmó que el barrio no cuenta con un alumbrado público funcional y que están cansados de los atracos. Señaló que robaron las puertas y asientos de El Prado de la zona y solicitó cámaras de seguridad y patrullajes continuos por el lugar.

“Por favor a la subalcaldes Vidaurre que venga a ver cómo está esta zona, siendo un centro de la ciudad, pero parece que estuvieras viviendo en el campo que no hay ningún progreso”, reclamó Pedraza.

Por otro lado, Los Tiempos consultó sobre el tema a la subalcaldesa, Marcela Vidaurre, pero aún no brindó una respuesta a los vecinos.

El secretario de actas de la OTB Víctor Paz Estenssoro, Roberto Lafuente, indicó que existe ausencia de parte de la Alcaldía y que se enviaron cartas, desde la pandemia, a Emavra y EMSA y no obtuvieron ninguna respuesta.

“La ubicación comprende de la Av. 6 de agosto, puente Los Andes hacia el sur, al norte la calle Punata, al oeste la Av. República y al este la Av. Víctor Paz”, detalló Roberto Lafuente.