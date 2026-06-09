Con refuerzo militar, policías se enfrentan con grupos de choque en Vinto

Policías y militares de la PM se enfrentaron ayer por la tarde y noche en el municipio de Vinto, en el puente Khora II, con grupos de choque armados con explosivos caseros como bombas molotov que rodearon a los uniformados tras bloquear este lugar armando barricadas con neumáticos y piedras.

El enfrentamiento se desató después de que la marcha de sectores sociales que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz que se dirigía a la ciudad de Cochabamba decidió retornar a Vinto para iniciar el bloqueo de la carretera al occidente, en el kilómetro 19, para plegarse a las movilizaciones de los sectores campesinos, evistas y de la Central Obrera Boliviana (COB).

Al llegar a Vinto la marcha se redujo a unas 500 personas. Sin embargo, se torno violencia por la aparición de grupos de choque armados.

En unos minutos, los policías y militares que intentaban impedir que se consolide el bloqueo del puente fueron rodeados por las calles más cercanas a la carretera y comenzaron a ser atacados con bazucas artesanales y piedras lanzadas de forma frontal contra los uniformados y los periodistas y fotoperiodistas que realizaban la cobertura del lugar.

Los policías y militares comenzaron a gasificar intensamente a los grupos para desbloquear el puente y romper el cerco. En ese momento también fueron detenidas al menos 21 personas y dos motorizados sospechosos.

La Policía reforzada por los militares logró despejar la vía y dispersar a las personas hacia la zona de Montecato.

Los vecinos de Vinto salieron por la noche a la carretera con banderas blancas para pedir paz social y denunciar que los grupos de choque no son del municipio, sino, presuntamente de Ayopaya y el trópico de Cochabamba. La Policía mantiene el resguardo.

Una segunda marcha que partió del valle alto por la mañana y que debía llegara la ciudad determinó quedarse en Uspha Uspha y bloquear el carril de regreso.

Los manifestantes armaron una barricada con piedras y llantas para cerrar la circulación de motorizados.