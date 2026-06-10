Caballos con indicios de parasitosis y Pofoma investiga muerte del equino

Los dos equinos rescatados en inmediaciones del río Rocha, un potrillo y una yegua, permanecen bajo resguardo municipal y reciben atención veterinaria tras detectarse indicios de parasitosis intestinal y desnutrición leve en uno. Paralelamente, la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) aguarda los resultados de los estudios realizados por Zoonosis para determinar las causas de la muerte del caballo en el afluente.

El director de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que los animales fueron trasladados a predios municipales para su valoración médica. Explicó que un especialista en equinos evidenció una marcada distensión abdominal en ambos caballos, lo que podría estar relacionado con la presencia de parásitos intestinales.

“Se ha evidenciado que tienen mucha distensión abdominal y esto es probablemente la presencia de parásitos intestinales. Vamos a realizar las pruebas coproparasitológicas”, señaló el director.

Prudencio indicó que la yegua presenta un cuadro de desnutrición leve. “Tiene las costillas visibles y se va a fortalecer todo el tratamiento de estos animales”, indicó.

Respecto al futuro de los equinos, Zoonosis convocó a los propietarios y a representantes de la Sociedad Protectora de Animales a una reunión para definir quién se hará cargo de los ejemplares.

Según la autoridad, se busca una solución consensuada que garantice el bienestar de los animales.

La directora departamental de Pofoma en Cochabamba, Aleida Vargas, informó que la institución espera la certificación veterinaria para establecer las causas del fallecimiento y determinar si corresponde iniciar una investigación.

“Estamos a la espera de recibir la certificación de cuáles serían los motivos o las causas por las cuales el caballito haya muerto”, manifestó. De acuerdo con la información preliminar proporcionada por Zoonosis, el animal habría estado atado y pudo enredarse con las cuerdas hasta ahogarse.

¿Biocidio?

Sobre una posible figura penal, Prudencio señaló que, en su criterio, inicialmente no existirían elementos para establecer delitos como biocidio o trato cruel, ya que no se habrían identificado motivos fútiles ni actos directos de violencia. Sin embargo, aclaró que la evaluación final dependerá de las investigaciones y de la coordinación con Pofoma.

Vargas indicó que el informe veterinario establecerá si el animal sufrió algún tipo de maltrato y permitirá definir las acciones legales correspondientes.

El director señaló que actualmente existen limitaciones legales para aplicar sanciones, por lo que se coordina con el Concejo Municipal un proyecto de ley destinado a fortalecer la protección de equinos y otras especies, intervenir y sancionar el maltrato y abandono.