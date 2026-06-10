Caballos con indicios de parasitosis y Pofoma investiga muerte del equino

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 10/06/2026 a las 8h35
ESCUCHA LA NOTICIA

Los dos equinos rescatados en inmediaciones del río Rocha, un potrillo y una yegua, permanecen bajo resguardo municipal y reciben atención veterinaria tras detectarse indicios de parasitosis intestinal y desnutrición leve en uno. Paralelamente, la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) aguarda los resultados de los estudios realizados por Zoonosis para determinar las causas de la muerte del caballo en el afluente.

El director de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que los animales fueron trasladados a predios municipales para su valoración médica. Explicó que un especialista en equinos evidenció una marcada distensión abdominal en ambos caballos, lo que podría estar relacionado con la presencia de parásitos intestinales.

“Se ha evidenciado que tienen mucha distensión abdominal y esto es probablemente la presencia de parásitos intestinales. Vamos a realizar las pruebas coproparasitológicas”, señaló el director.

Prudencio indicó que la yegua presenta un cuadro de desnutrición leve. “Tiene las costillas visibles y se va a fortalecer todo el tratamiento de estos animales”, indicó.

Respecto al futuro de los equinos, Zoonosis convocó a los propietarios y a representantes de la Sociedad Protectora de Animales a una reunión para definir quién se hará cargo de los ejemplares.

Según la autoridad, se busca una solución consensuada que garantice el bienestar de los animales.

La directora departamental de Pofoma en Cochabamba, Aleida Vargas, informó que la institución espera la certificación veterinaria para establecer las causas del fallecimiento y determinar si corresponde iniciar una investigación.

“Estamos a la espera de recibir la certificación de cuáles serían los motivos o las causas por las cuales el caballito haya muerto”, manifestó. De acuerdo con la información preliminar proporcionada por Zoonosis, el animal habría estado atado y pudo enredarse con las cuerdas hasta ahogarse.

¿Biocidio?

Sobre una posible figura penal, Prudencio señaló que, en su criterio, inicialmente no existirían elementos para establecer delitos como biocidio o trato cruel, ya que no se habrían identificado motivos fútiles ni actos directos de violencia. Sin embargo, aclaró que la evaluación final dependerá de las investigaciones y de la coordinación con Pofoma.

Vargas indicó que el informe veterinario establecerá si el animal sufrió algún tipo de maltrato y permitirá definir las acciones legales correspondientes.

El director señaló que actualmente existen limitaciones legales para aplicar sanciones, por lo que se coordina con el Concejo Municipal un proyecto de ley destinado a fortalecer la protección de equinos y otras especies, intervenir y sancionar el maltrato y abandono.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Perú: voto extranjero aprieta más la disputa entre Fujimori y Sánchez
2
Sucre y La Paz marchan contra bloqueo y suman pedidos de estado de excepción
3
Evo desafía que lo detengan y ministros vinculan protestas con el narcotráfico
4
Piden explicaciones sobre droga incautada en puerto de Chile
5
mundial 2026 Cuenta regresiva: méxico y sudáfrica abren la cita

Lo más compartido

1
Perú: Sánchez voltea el resultado y supera a Keiko en el balotaje
2
Justiniano: “Bolivia no está sola, tenemos aliados” y anuncia respuesta “firme” a la violencia
3
Debra Hevia concluye su misión diplomática en la Embajada de EEUU en Bolivia
4
Tras 40 días de bloqueo, la escasez de alimento y gasolina se agrava en La Paz
5
Lenka Nemer celebra un nuevo logro académico y se prepara para volver a Bolivia

Más en Cochabamba

09/06/2026
Nevada en el Tunari y Misicuni con bastante frío, registró cero grados
Cochabamba amaneció este martes con una nevada el martes en los picos del Tunari y un cielo nublado. Además, se registró una de las temperaturas más bajas en...
Ver más
09/06/2026
Cochabamba registra 116 casos de herpangina por un brote inusual de enterovirus
Ver más
La Policía en Cochabamba intervino hoy martes el punto de bloqueo instalado a la altura del kilómetro 9 de la avenida Petrolera, que conecta a la ciudad con el Valle Alto. La vía ya se encuentra...
Ver más
09/06/2026
Policía desbloquea la avenida Petrolera, hay más de 15 detenidos
La muerte de un caballo en el río Rocha, a la altura del puente Cala Cala, reabrió la discusión sobre la protección jurídica de los animales y puso en incertidumbre el destino de un potrillo y una...
Ver más
09/06/2026
Zoonosis analiza evitar que caballos rescatados vuelvan con sus dueñas
Policías y militares de la PM se enfrentaron ayer por la tarde y noche en el municipio de Vinto, en el puente Khora II, con grupos de choque armados con explosivos caseros como bombas molotov que...
Ver más
09/06/2026
Con refuerzo militar, policías se enfrentan con grupos de choque en Vinto
El gobernador de Cochabamba utilizó una ambulancia municipal para llegar hasta Villa Tunari, admitió un funcionario de la Gobernación.
Ver más
08/06/2026
Asambleísta denuncia a Loza por uso indebido de bienes del Estado
En Portada
10/06/2026 País
Sucre y La Paz marchan contra bloqueo y suman pedidos de estado de excepción
Sectores sociales e instituciones de Sucre y La Paz salieron ayer las calles para marchar contra los bloqueos que están ocasionando perjuicios económicos a la...
vista
10/06/2026 Economía
Se agudiza la escasez de alimentos y levantan el bloqueo en Huayllani
La escasez de alimentos se agudiza en los mercados de la ciudad de Cochabamba tras 20 días de bloqueo, donde ya no se encuentran frutas de temporada y la...
vista
10/06/2026 Economía
Decretos aliviarán efectos de los bloqueos, pero no sustituyen las reformas que necesita el país
Los nuevos decretos 5630, 5629 y 5628 constituyen medidas de corto plazo para enfrentar los efectos de la actual coyuntura económica y social en Bolivia, pero...
vista
10/06/2026 Seguridad
Piden explicaciones sobre droga incautada en puerto de Chile
El hallazgo de más de 100 toneladas de droga impregnada en cargamentos de madera detectados en puertos de Chile generó una polémica en Bolivia, con...
vista
10/06/2026 Cochabamba
Caballos con indicios de parasitosis y Pofoma investiga muerte del equino
Los dos equinos rescatados en inmediaciones del río Rocha, un potrillo y una yegua, permanecen bajo resguardo municipal y reciben atención veterinaria tras...
vista
10/06/2026 País
Evo desafía que lo detengan y ministros vinculan protestas con el narcotráfico
El expresidente Evo Morales aseguró ayer que no escapará, que se mantendrá en Lauca Ñ y desafió al Gobierno de Rodrigo Paz a detenerlo.
vista
Actualidad
Los nuevos decretos 5630, 5629 y 5628 constituyen medidas de corto plazo para enfrentar los efectos de la actual...
Ver más
10/06/2026 Economía
Decretos aliviarán efectos de los bloqueos, pero no sustituyen las reformas que necesita el país
La escasez de alimentos se agudiza en los mercados de la ciudad de Cochabamba tras 20 días de bloqueo, donde ya no se...
Ver más
10/06/2026 Economía
Se agudiza la escasez de alimentos y levantan el bloqueo en Huayllani
Los dos equinos rescatados en inmediaciones del río Rocha, un potrillo y una yegua, permanecen bajo resguardo municipal...
Ver más
10/06/2026 Cochabamba
Caballos con indicios de parasitosis y Pofoma investiga muerte del equino
El hallazgo de más de 100 toneladas de droga impregnada en cargamentos de madera detectados en puertos de Chile generó...
Ver más
10/06/2026 Seguridad
Piden explicaciones sobre droga incautada en puerto de Chile
Deportes
La Selección Nacional de fútbol se enfrentará hoy con Argelia en un partido de entrenamiento que se disputará desde las...
Ver más
10/06/2026 Fútbol
Argelia y Bolivia juegan hoy en Kansas City desde las 20:00 a puertas cerradas y sin medios
A un día del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el torneo ya promete dejar huella antes de que ruede el balón....
Ver más
10/06/2026 Fútbol
mundial 2026 Cuenta regresiva: méxico y sudáfrica abren la cita
Gracias a la brillante actuación que tuvo en Roland Garros, el Grand Slam francés que finalizó el fin de semana...
Ver más
09/06/2026 Tenis
¡Juan Carlos Prado se convierte en el número uno de Bolivia!
A pocas horas del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el torneo ya promete dejar huella antes de que ruede el...
Ver más
09/06/2026 Fútbol
Cuenta regresiva para el Mundial 2026: del adolescente que persigue un sueño al veterano que desafía al tiempo
Tendencias
En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni realizó este...
Ver más
05/06/2026 Medio Ambiente
Beni: Liberan a 2 mil tortuguitas de peta de río en el Día Mundial del Medio Ambiente
Doble Click
El cine nacional vive un momento trascendental. ‘La Hija Cóndor’, largometraje del director cochabambino Álvaro Olmos...
Ver más
10/06/2026 Cultura
“La hija cóndor” se erige como el filme boliviano más visto en la última década
El “Indio” Solari fue despedido por una multitud durante el velatorio público que se realizó en Villa Domínico durante...
Ver más
09/06/2026 Cultura
Funeral histórico: una marea ricotera despide al “Indio” Solari
Actividades culturales para todos los gustos presenta la cartelera cochabambina para la semana 24 del año. NOVA...
Ver más
08/06/2026 Cultura
Semana 24: Una agenda cultural diversa y entretenida
Hay canciones que acompañan una Copa del Mundo y desaparecen con el último pitazo. Otras sobreviven a los años, a las...
Ver más
08/06/2026 Cultura
De “Waka Waka” a “Dai Dai”, la historia de Shakira en las Copas Mundiales de fútbol