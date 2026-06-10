Defensoría del Pueblo impulsa asistencia humanitaria para choferes varados en la terminal

El Defensor del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Cochabamba, articuló acciones con la Pastoral Social Caritas y el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba para brindar apoyo humanitario y asistencia médica a más de 60 choferes asalariados que permanecen varados en la Terminal Departamental de Buses debido a los bloqueos de carreteras, según un reporte de prensa de la Defensoría de la Niñez.

“La Delegación Defensorial recibió la visita del secretario general del Sindicato de Choferes Asalariados Nacional e Internacional ‘Nuevos Horizontes’, Guido Chirino Mamani, quien informó sobre la situación que atraviesan alrededor de 60 conductores que permanecen varados en la Terminal Departamental de Buses de Cochabamba como consecuencia de la conflictividad social y los bloqueos que afectan al país”, informó la delegada Defensorial Departamental de Cochabamba, Marioly Álvarez.

La autoridad explicó que, tras conocer esta situación, se realizaron gestiones inmediatas con la Pastoral Social Caritas y autoridades municipales para coordinar acciones de apoyo humanitario destinadas a este sector.

“Esta mañana, junto a representantes de la Pastoral Social Caritas, escuchamos las demandas y necesidades de los choferes afectados. Como resultado de estas gestiones, se dispuso el apoyo de dos ambulancias para la atención médica de quienes lo requieran. Asimismo, la Pastoral Social anunció la provisión de víveres, ropa, algunos medicamentos y un albergue temporal para las personas afectadas”, señaló Álvarez.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, a través de sus redes sociales reafirmó que la protección de los derechos humanos debe prevalecer incluso en contextos de conflictividad social, reiterando su compromiso con la defensa y promoción de los derechos de la población.

Asimismo, recuerda que se encuentran habilitadas la línea gratuita 800-10-80-04 y el número de WhatsApp 71726434 para la recepción de denuncias y quejas relacionadas con posibles vulneraciones de derechos humanos.