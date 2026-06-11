Productores y gremiales Cabildo rechaza bloqueos y exige acciones al Gobierno

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 11/06/2026 a las 8h54
ESCUCHA LA NOTICIA

El cabildo del Comité Multisectorial en Cochabamba realizado en la avenida Beijing, al oeste de la ciudad, determinó anoche pedir al Gobierno nacional que se declare el estado de excepción y el fin de los bloqueos que afectan al país desde hace más de un mes,

“Las bases, los compañeros gritan a viva voz que las calles las necesitamos expeditas, las carreteras las necesitamos expeditas, para que deje de estar pudriéndose nuestros productos, se están perdiendo capitales”, manifestó el dirigente del Comité Multisectorial, durante la concentración.

El cabildo reunió a diferentes sectores ciudadanos y productivos que rechazan los bloqueos que afectan a Cochabamba y agravan la escasez de alimentos.

Desbloqueo

La Alcaldía de Cochabamba movilizó ayer maquinaria para ayudar a limpiar el bloqueo de la ruta a Santiváñez, donde está el Parque Industrial de Cochabamba. La maquinaria retiró rocas, escombras y cenizas de las llantas que dejaron los bloqueadores.

Salud

La Gobernación a través de las secretarías de Desarrollo Humano y Obras Públicas logró el paso de un camión con medicamentos para paciente renales que estaba varado un mes en Ichilo y tras gestiones de las autoridades departamentales se logró que pase.

El cargamento partió el lunes de Ichilo y llegó ayer por la tarde al Sedes para distribuir los medicamentos a los hospitales que brindan el servicio de hemodiálisis.

Las gestiones fueron realizadas por  la secretaria de Desarrollo Humano, Deysi Caero, junto a la secretaria de Obras Públicas, Lucelia Gómez, quienes se trasladaron hasta el sector de Cruce Aguirre, para coordinar y viabilizar el paso de un camión proveniente del departamento de Santa Cruz.

Detenidos

La Justicia envió ayer a 11 personas de los grupos de choque que bloquearon Vinto a la cárcel de San Pablo de Quillacollo.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Perú: voto extranjero aprieta más la disputa entre Fujimori y Sánchez
2
Evo aparece en la marcha en el trópico contra el gobierno de Paz
3
Caso “narcomaderas” provoca reacciones y acciones
4
Sucre y La Paz marchan contra bloqueo y suman pedidos de estado de excepción
5
Renata Arrien se despide de MasterChef Celebrity con humor y agradecimiento a sus seguidores

Más en Cochabamba

10/06/2026
Gobernación logra el paso de los bloqueos de un camión con medicamentos
Tras gestiones de coordinación y para proteger la salud de la población, la Gobernación logró el ingreso de un importante lote de medicamentos e insumos...
Ver más
10/06/2026
Defensoría del Pueblo impulsa asistencia humanitaria para choferes varados en la terminal
El Defensor del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Cochabamba, articuló acciones con la Pastoral Social Caritas y el Gobierno...
Ver más
Los dos equinos rescatados en inmediaciones del río Rocha, un potrillo y una yegua, permanecen bajo resguardo municipal y reciben atención veterinaria tras detectarse indicios de parasitosis...
Ver más
10/06/2026
Caballos con indicios de parasitosis y Pofoma investiga muerte del equino
Cochabamba amaneció este martes con una nevada el martes en los picos del Tunari y un cielo nublado. Además, se registró una de las temperaturas más bajas en región de Misicuni, donde el termómetro...
Ver más
09/06/2026
Nevada en el Tunari y Misicuni con bastante frío, registró cero grados
Ver más
09/06/2026
Cochabamba registra 116 casos de herpangina por un brote inusual de enterovirus
La Policía en Cochabamba intervino hoy martes el punto de bloqueo instalado a la altura del kilómetro 9 de la avenida Petrolera, que conecta a la ciudad con el Valle Alto. La vía ya se encuentra...
Ver más
09/06/2026
Policía desbloquea la avenida Petrolera, hay más de 15 detenidos
En Portada
10/06/2026 País
Marcha contra el Gobierno en La Paz termina con detenidos y repliegue de manifestantes
Duró cerca de cuatro horas y fue mucho menos masiva que las anteriores, a pesar de la presencia de campesinos de Oruro y Potosí, y cocaleros del Chapare.
vista
10/06/2026 Seguridad
Caso “narcomaderas” provoca reacciones y acciones
El Ministro de Gobierno explicó la información que maneja su despacho, fiscales de Bolivia y Chile sostuvieron una reunión virtual de coordinación y...
vista
10/06/2026 Economía
El pago del bono PEPE concluye en 9 días
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo explica en detalle los pasos que deben seguir quienes consideran que tienen derecho de cobrarlo.
vista
10/06/2026 Seguridad
Tragedia en el Titicaca: militares y civiles fallecen en operativo de apoyo a afectados por bloqueos
Efectivos de la Armada Boliviana y civiles fallecieron en un siniestro acuático registrado en el lago Titicaca, mientras se realizaban labores de apoyo a...
vista
10/06/2026 País
Paz: "No voy a dejar pasar al narcoterrorismo, sus días están contados"
El presidente Rodrigo Paz reafirmó este miércoles su llamado al diálogo para solucionar el conflicto que atraviesa Bolivia, sin embargo, enfatizó que no...
vista
10/06/2026 País
Evo a Paz: "Si me da garantías, voy a La Paz; si es machito que venga a Lauca Ñ"
Evo Morales desafió este miércoles al presidente Rodrigo Paz a reunirse, ya sea en La Paz brindándole garantías o en el Trópico de Cochabamba.
vista
Actualidad
El cabildo del Comité Multisectorial en Cochabamba realizado en la avenida Beijing, al oeste de la ciudad, determinó...
Ver más
11/06/2026 Cochabamba
Productores y gremiales Cabildo rechaza bloqueos y exige acciones al Gobierno
Luego de pedidos de varias organizaciones  para que el presidente Rodrigo Paz declare estado de excepción y de marchas...
Ver más
11/06/2026 País
Gobierno asegura “discreción” cuando decida declarar “estado de excepción”
En el día 41 de movilizaciones, diferentes sectores descendieron desde El Alto hasta la ciudad de La Paz para protestar...
Ver más
11/06/2026 País
Marchas en La Paz Duros enfrentamientos entre movilizados y policías
Los bloqueos golpean a sectores clave de la economía que advierten que la recuperación será complicada y que  los...
Ver más
11/06/2026 Economía
Avícolas, lecheros, bananeros, agropecuarios e industriales, golpeados por los bloqueos
Deportes
La Selección Nacional de fútbol se enfrentará hoy con Argelia en un partido de entrenamiento que se disputará desde las...
Ver más
10/06/2026 Fútbol
Argelia y Bolivia juegan hoy en Kansas City desde las 20:00 a puertas cerradas y sin medios
A un día del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el torneo ya promete dejar huella antes de que ruede el balón....
Ver más
10/06/2026 Fútbol
mundial 2026 Cuenta regresiva: méxico y sudáfrica abren la cita
Gracias a la brillante actuación que tuvo en Roland Garros, el Grand Slam francés que finalizó el fin de semana...
Ver más
09/06/2026 Tenis
¡Juan Carlos Prado se convierte en el número uno de Bolivia!
A pocas horas del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el torneo ya promete dejar huella antes de que ruede el...
Ver más
09/06/2026 Fútbol
Cuenta regresiva para el Mundial 2026: del adolescente que persigue un sueño al veterano que desafía al tiempo
Tendencias
En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni realizó este...
Ver más
05/06/2026 Medio Ambiente
Beni: Liberan a 2 mil tortuguitas de peta de río en el Día Mundial del Medio Ambiente
Doble Click
El cine nacional vive un momento trascendental. ‘La Hija Cóndor’, largometraje del director cochabambino Álvaro Olmos...
Ver más
10/06/2026 Cultura
“La hija cóndor” se erige como el filme boliviano más visto en la última década
El “Indio” Solari fue despedido por una multitud durante el velatorio público que se realizó en Villa Domínico durante...
Ver más
09/06/2026 Cultura
Funeral histórico: una marea ricotera despide al “Indio” Solari
Actividades culturales para todos los gustos presenta la cartelera cochabambina para la semana 24 del año. NOVA...
Ver más
08/06/2026 Cultura
Semana 24: Una agenda cultural diversa y entretenida
Hay canciones que acompañan una Copa del Mundo y desaparecen con el último pitazo. Otras sobreviven a los años, a las...
Ver más
08/06/2026 Cultura
De “Waka Waka” a “Dai Dai”, la historia de Shakira en las Copas Mundiales de fútbol