Productores y gremiales Cabildo rechaza bloqueos y exige acciones al Gobierno

El cabildo del Comité Multisectorial en Cochabamba realizado en la avenida Beijing, al oeste de la ciudad, determinó anoche pedir al Gobierno nacional que se declare el estado de excepción y el fin de los bloqueos que afectan al país desde hace más de un mes,

“Las bases, los compañeros gritan a viva voz que las calles las necesitamos expeditas, las carreteras las necesitamos expeditas, para que deje de estar pudriéndose nuestros productos, se están perdiendo capitales”, manifestó el dirigente del Comité Multisectorial, durante la concentración.

El cabildo reunió a diferentes sectores ciudadanos y productivos que rechazan los bloqueos que afectan a Cochabamba y agravan la escasez de alimentos.

Desbloqueo

La Alcaldía de Cochabamba movilizó ayer maquinaria para ayudar a limpiar el bloqueo de la ruta a Santiváñez, donde está el Parque Industrial de Cochabamba. La maquinaria retiró rocas, escombras y cenizas de las llantas que dejaron los bloqueadores.

Salud

La Gobernación a través de las secretarías de Desarrollo Humano y Obras Públicas logró el paso de un camión con medicamentos para paciente renales que estaba varado un mes en Ichilo y tras gestiones de las autoridades departamentales se logró que pase.

El cargamento partió el lunes de Ichilo y llegó ayer por la tarde al Sedes para distribuir los medicamentos a los hospitales que brindan el servicio de hemodiálisis.

Las gestiones fueron realizadas por la secretaria de Desarrollo Humano, Deysi Caero, junto a la secretaria de Obras Públicas, Lucelia Gómez, quienes se trasladaron hasta el sector de Cruce Aguirre, para coordinar y viabilizar el paso de un camión proveniente del departamento de Santa Cruz.

Detenidos

La Justicia envió ayer a 11 personas de los grupos de choque que bloquearon Vinto a la cárcel de San Pablo de Quillacollo.