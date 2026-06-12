Crean página de la Región Metropolitana Kanata para plan de manejo de residuos

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 12/06/2026 a las 10h56
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Con el objetivo de socializar los avances del proyecto metropolitano de gestión de residuos sólidos, la Gobernación presentó ayer la nueva página web del Sistema de Gestión Integral y Tratamiento de Residuos Sólidos de la Región Metropolitana Kanata, una herramienta digital que permitirá a la población acceder de manera permanente a información técnica, avances y proyecciones de esta iniciativa regional.

El acto se desarrolló en el Salón de Honor de la Gobernación y contó con la participación del secretario departamental de Planificación y Desarrollo Estratégico, Horacio Villegas; el secretario departamental de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, Óscar Céspedes; representantes de la Región Metropolitana Kanata, autoridades municipales, operadores de residuos que trabajan en la región metropolitana y actores vinculados a la gestión ambiental.

Durante la presentación, el secretario departamental de Planificación y Desarrollo Estratégico, Horacio Villegas, destacó que la nueva plataforma busca acercar a la ciudadanía información clara y actualizada sobre un proyecto que pretende brindar una solución estructural al manejo de residuos sólidos en el área metropolitana.

“Estamos presentando este proyecto para que la población vuelva a conocerlo y pueda comprender sus alcances. Cochabamba necesita una solución real al problema de la basura, una alternativa que permita transformar los residuos en oportunidades económicas y ambientales para miles de familias que viven del reciclaje”, señaló.

Villegas explicó que el modelo metropolitano propone una gestión integral basada en la economía circular y la participación de aproximadamente 300 empresas recicladoras y más de 70 operadores activos que actualmente desarrollan actividades vinculadas al aprovechamiento de residuos en el departamento.

Asimismo, remarcó que el proyecto busca superar los modelos tradicionales centrados únicamente en el enterramiento de residuos, promoviendo procesos de industrialización, reciclaje y recuperación de materiales que reduzcan significativamente el volumen de desechos destinados a disposición final.

La autoridad informó que el siguiente paso será convocar a los gobiernos municipales de la Región Metropolitana Kanata para instalar mesas de trabajo que permitan consolidar acuerdos institucionales y avanzar en la implementación del proyecto.

“El Sistema Metropolitano Kanata es el único proyecto que cuenta con una institucionalidad consolidada y un diseño integral para atender esta problemática. Ahora corresponde fortalecer el trabajo conjunto con los municipios para hacer realidad esta propuesta”, manifestó.

La nueva página web permitirá a la población conocer antecedentes, características técnicas, componentes, normativa, avances y mecanismos de participación relacionados con el Sistema de Gestión Integral y Tratamiento de Residuos Sólidos, constituyéndose en un canal permanente de información y transparencia.

 

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