Denuncian ataque de perros de la raza american bully en un criadero ilegal en la Maica

La Dirección de Zoonosis informó este viernes que tras recibir una denuncia sobre un presunto criadero ilegal de perros de raza American Bully en la zona de Maica Central, donde se reportó que varios animales se estarían atacando entre sí, provocando incluso la muerte de uno de ellos, personal técnico se trasladó al lugar para verificar la situación y realizar la intervención correspondiente.

Zoonosis anunció que una vez en el sitio se procederá a la evaluación de las condiciones en las que se encuentran los animales y se asumirán las acciones que correspondan en el marco de la normativa vigente y el bienestar animal.

Más datos

El american bully es una raza de perro terrier de tipo molosoide originaria de los Estados Unidos. Se utilizaban como perros de pelea aún cuando estos eventos fueron prohibidos en 1976; actualmente son criados como perros de compañía (aunque sigue siendo una raza predilecta en las peleas de perros, ahora realizadas de forma clandestina), según referencias bibliográficas sobre esta raza.