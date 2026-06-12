Farmacorp impulsa la campaña “Sí Quiero Abrigarte 2026”

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 12/06/2026 a las 17h40
ESCUCHA LA NOTICIA

La cadena Farmacorp impulsa la campaña solidaria “Sí Quiero Abrigarte 2026” bajo el el lema “abriguemos con el corazón” para  ampliar la cobertura de ayuda para hogares y personas que requieren apoyo en el invierno. 

Sofía se suma este año a la campaña solidaria “Sí Quiero Abrigarte 2026”, impulsada por Farmacorp en coordinación con la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana (PAC), alianza con la que la empresa trabaja cada año para llevar abrigo.

La campaña tiene como objetivo recolectar prendas de invierno en buen estado para beneficiar a hogares, albergues y familias en situación de necesidad en Cochabamba.

Como parte de esta alianza, Farmacorp y Sofía estarán a cargo de la recolección de donaciones. Sofía habilitará espacios de acopio en sus centros productivos y oficinas de Cochabamba, mediante una campaña interna con sus colaboradores, mientras que Farmacorp recibirá donaciones en sus sucursales.

Por su parte, el PAC.acompañará nuevamente esta iniciativa solidaria identificando y canalizando la ayuda hacia instituciones, hogares y personas que requieren apoyo, además de colaborar con la entrega de todo lo recolectado.

La campaña se desarrollará durante un mes e invita a la población a donar chompas, chamarras, frazadas, buzos, guantes, medias y bufandas en buen estado.

Durante la gestión 2025, la campaña benefició a distintos hogares y albergues del departamento, reflejando el alcance de esta acción solidaria. Este año, el objetivo es ampliar la cobertura.

“Nos sumamos a ‘Sí Quiero Abrigarte’ porque creemos en el valor de las alianzas que generan impacto real, de la mano de nuestros colaboradores, con quienes realizaremos una campaña interna en todos nuestros centros productivos y oficinas; apoyando esta iniciativa para llevar abrigo a quienes más lo necesitan”, señaló Claudio Chávez, Responsable de RSE y Comunicación de Sofía.

“Cada prenda que recibimos representa un gesto de empatía. Abriguemos con el corazón”, expresó Gaby Pozzi, Jefa de Comunicación & RSE de Nexocorp, holding al que pertenece Farmacorp.

Con esta iniciativa, Farmacorp reafirma su compromiso con la generación de alianzas que promueven el impacto social y el apoyo a poblaciones que requieren acompañamiento y ayuda.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Denuncian ataque de perros de la raza american bully en un criadero ilegal en la Maica
2
Medios iraníes publican borrador de acuerdo con EEUU
3
Bloqueos: Empresas buscan migrar de La Paz a Santa Cruz; advierten miles de desempleados
4
Convocatoria junta Viva
5
Canadá y Estados Unidos abren hoy el Mundial 2026 ante los ojos del mundo

Más en Cochabamba

12/06/2026
Denuncian ataque de perros de la raza american bully en un criadero ilegal en la Maica
La Dirección de Zoonosis informó este viernes que tras recibir una denuncia sobre un presunto criadero ilegal de perros de raza American Bully en la zona de...
Ver más
12/06/2026
Crean página de la Región Metropolitana Kanata para plan de manejo de residuos
Con el objetivo de socializar los avances del proyecto metropolitano de gestión de residuos sólidos, la Gobernación presentó ayer la nueva página web del...
Ver más
La obra de asfaltado del tramo Caico-Cotapachi, en el municipio de Quillacollo, avanza y se entregará en agosto de 2026 con motivo de la festividad de la Virgen de Urkupiña para ayudar con la fluidez...
Ver más
12/06/2026
Asfaltado de Caico-Cotapachi avanza y se entregará para la festividad de Urkupiña
Comerciantes aseguran que los cargamentos tardan entre cuatro o más días en llegar a Cochabamba ocasionando el deterioro de los alimentos, pérdidas económicas y variaciones en los precios de varios...
Ver más
12/06/2026
Viajes de 4 días: camiones con verduras utilizan vías alternas
El gobernador Leonardo Loza, junto a técnicos del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo y representantes de la comunidad de Cotapachi.
Ver más
11/06/2026
Gobernación y Alcaldía de Quillacollo inspeccionan obras de Caico-Cotapachi
La provincia Chapare conmemoró ayer sus 172 aniversario de creación con una serie de actos protocolares, desfiles cívicos y la participación de autoridades municipales y departamentales de Sacaba,...
Ver más
11/06/2026
Aniversario de Chapare, marcado por actos cívicos y altercado por Pacata
En Portada
12/06/2026 País
La COD de Cochabamba propone a la COB una pausa para ir a diálogo
La Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba realizó hoy este viernes un ampliado en el que determinó plantear a la Central Obrera Boliviana (COB) que...
vista
12/06/2026 Seguridad
Detienen a una persona con Bs 1 millón en ambulancia de Puerto Villarroel
De acuerdo con las primeras investigaciones, el dinero fue retirado de un banco de la ciudad e Cochabamba y las personas llegaron desde el municipio de Puerto...
vista
12/06/2026 País
Cabildo en Pucarani determina radicalizar movilizaciones
El cabildo fue convocado por los campesinos de Pucarani, parte de la federación Túpac Katari que bloquea La Paz hace 43 días.
vista
12/06/2026 Seguridad
Denuncian quema de patrulla policial de la Felcv en El Alto; liberan a uniformados
Una turba retuvo este viernes en un punto de bloqueo instalado en la zona de San Felipe de Seque, en la ciudad de El Alto, a una patrulla de la Fuerza Especial...
vista
12/06/2026 País
Bloqueos: Empresas buscan migrar de La Paz a Santa Cruz; advierten miles de desempleados
El diputado Daniel Fernández advirtió que, debido a los bloqueos, empresas grandes como la Planta Industrializadora de Leche (PIL), Coca Cola, Pepsi y otras...
vista
12/06/2026 País
Diputado chileno exige resultados concretos tras incautación de "narcomadera"
El diputado chileno Sebastián Videla afirmó que la investigación conjunta anunciada entre Bolivia y Chile tras la incautación de más de una tonelada de droga...
vista
Actualidad
La cadena Farmacorp impulsa la campaña solidaria “Sí Quiero Abrigarte 2026” bajo el el lema “abriguemos con el corazón...
Ver más
12/06/2026 Cochabamba
Farmacorp impulsa la campaña “Sí Quiero Abrigarte 2026”
La Dirección de Zoonosis informó este viernes que tras recibir una denuncia sobre un presunto criadero ilegal de perros...
Ver más
12/06/2026 Cochabamba
Denuncian ataque de perros de la raza american bully en un criadero ilegal en la Maica
Con el objetivo de socializar los avances del proyecto metropolitano de gestión de residuos sólidos, la Gobernación...
Ver más
12/06/2026 Cochabamba
Crean página de la Región Metropolitana Kanata para plan de manejo de residuos
El primero fue detectado en tres puertos chilenos y fue conocido el lunes recién pasado, el segundo, en el Aeropuerto...
Ver más
12/06/2026 Seguridad
Fiscalía investiga en 5 departamentos casos de madera con droga
Deportes
Toronto y Los Ángeles se convertirán este viernes en el centro del fútbol mundial con las ceremonias inaugurales y los...
Ver más
12/06/2026 Fútbol
Canadá y Estados Unidos abren hoy el Mundial 2026 ante los ojos del mundo
'El Tri' estrenó la fiesta planetaria del fútbol con un 2-0 frente a una errática Sudáfrica que mereció tres tarjetas...
Ver más
11/06/2026 Fútbol Int.
Inédita apertura del Mundial: 3 expulsados y un gol entre las piernas del arquero
Shakira se llevó todos los aplausos en el acto inaugural del Mundial 2026. La colombiana volvió a brillar este jueves...
Ver más
11/06/2026 Fútbol
Shakira y compañía se lucen con show espectacular en apertura del Mundial
El planeta fútbol se detiene hoy para dirigir todas sus miradas a territorio mexicano. En medio de una atmósfera...
Ver más
11/06/2026 Fútbol
El planeta a los pies de México: Así se vive la espectacular inauguración del Mundial 2026
Tendencias
Este viernes 12 de junio, las redes sociales de META: Facebook, Messenger e Instagram experimentaron una caída masiva...
Ver más
12/06/2026 Tecnología
Reportan la caída de Facebook, Messenger e Instagram en algunos países
Doble Click
La destacada cineasta cochabambina Yashira Jordán participa con su cortometraje “Dragón” en la competencia oficial del...
Ver más
12/06/2026 Cine
Cortometraje boliviano “Dragón” busca triunfar en el Festival Internacional de Curitiba
Nueve artistas emergentes protagonizan desde ayer la Exposición Internacional de Grabado “Pueblos y Naciones de Bolivia...
Ver más
11/06/2026 Cultura
Expertos grabadores exhiben su destreza en la muestra “Pueblos y Naciones de Bolivia”
El cine nacional vive un momento trascendental. ‘La Hija Cóndor’, largometraje del director cochabambino Álvaro Olmos...
Ver más
10/06/2026 Cultura
“La hija cóndor” se erige como el filme boliviano más visto en la última década
El “Indio” Solari fue despedido por una multitud durante el velatorio público que se realizó en Villa Domínico durante...
Ver más
09/06/2026 Cultura
Funeral histórico: una marea ricotera despide al “Indio” Solari