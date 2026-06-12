Farmacorp impulsa la campaña “Sí Quiero Abrigarte 2026”

La cadena Farmacorp impulsa la campaña solidaria “Sí Quiero Abrigarte 2026” bajo el el lema “abriguemos con el corazón” para ampliar la cobertura de ayuda para hogares y personas que requieren apoyo en el invierno.



Sofía se suma este año a la campaña solidaria “Sí Quiero Abrigarte 2026”, impulsada por Farmacorp en coordinación con la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana (PAC), alianza con la que la empresa trabaja cada año para llevar abrigo.



La campaña tiene como objetivo recolectar prendas de invierno en buen estado para beneficiar a hogares, albergues y familias en situación de necesidad en Cochabamba.



Como parte de esta alianza, Farmacorp y Sofía estarán a cargo de la recolección de donaciones. Sofía habilitará espacios de acopio en sus centros productivos y oficinas de Cochabamba, mediante una campaña interna con sus colaboradores, mientras que Farmacorp recibirá donaciones en sus sucursales.



Por su parte, el PAC.acompañará nuevamente esta iniciativa solidaria identificando y canalizando la ayuda hacia instituciones, hogares y personas que requieren apoyo, además de colaborar con la entrega de todo lo recolectado.



La campaña se desarrollará durante un mes e invita a la población a donar chompas, chamarras, frazadas, buzos, guantes, medias y bufandas en buen estado.



Durante la gestión 2025, la campaña benefició a distintos hogares y albergues del departamento, reflejando el alcance de esta acción solidaria. Este año, el objetivo es ampliar la cobertura.



“Nos sumamos a ‘Sí Quiero Abrigarte’ porque creemos en el valor de las alianzas que generan impacto real, de la mano de nuestros colaboradores, con quienes realizaremos una campaña interna en todos nuestros centros productivos y oficinas; apoyando esta iniciativa para llevar abrigo a quienes más lo necesitan”, señaló Claudio Chávez, Responsable de RSE y Comunicación de Sofía.



“Cada prenda que recibimos representa un gesto de empatía. Abriguemos con el corazón”, expresó Gaby Pozzi, Jefa de Comunicación & RSE de Nexocorp, holding al que pertenece Farmacorp.



Con esta iniciativa, Farmacorp reafirma su compromiso con la generación de alianzas que promueven el impacto social y el apoyo a poblaciones que requieren acompañamiento y ayuda.