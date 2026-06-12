Viajes de 4 días: camiones con verduras utilizan vías alternas

Comerciantes aseguran que los cargamentos tardan entre cuatro o más días en llegar a Cochabamba ocasionando el deterioro de los alimentos, pérdidas económicas y variaciones en los precios de varios productos.

Los bloqueos en las carreteras continúan afectando el abastecimiento de tomate y otros productos agrícolas en el mercado Santa Bárbara de Cochabamba. Comerciantes señalaron que las cargas provenientes de Saipina, Mizque y otras zonas productoras llegan con retrasos de hasta una semana, lo que provoca daños en la mercadería y afecta tanto a productores como a vendedores.

Una comerciante explicó que recientemente llegaron cargamentos de tomate, cebolla y algunas verduras.

Indicó que los transportistas deben buscar rutas alternas para evitar los puntos de bloqueo, prolongando el tiempo de traslado. “Vienen por desvíos, a veces han llegado entre una semana y un poco más también”, señaló.

El retraso repercute en la calidad de los alimentos. Los vendedores afirmaron que parte de la producción llega golpeada o en estado de descomposición. “Prácticamente es pérdida para el productor”, comentó una comerciante.

En el caso del tomate, otro vendedor aseguró que el daño es considerable: “De tres cajas están sacando una caja”, debido al deterioro durante el viaje. Los precios, también, reflejan las dificultades del abastecimiento. El tomate se comercializa entre Bs 200 y Bs 230 la caja, aunque comerciantes indicaron que su costo disminuyó por una mayor oferta proveniente de las zonas productoras.

Otros productos también registran incrementos. El brócoli se comercializa en Bs 14 por unidad, cuando antes costaba entre Bs 5 y Bs 8, un solo pimentón a Bs 10, situación atribuida a las bajas temperaturas y a los problemas de transporte, el haba en vaina se vende a Bs 30 la cuartilla.

Respecto a las frutas las vendedoras indican que hay muy poco y que los precios van variando. Sin embargo, productos como el plátano una de las frutas más populares casi no se encuentra.