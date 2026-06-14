Sedes alerta de baja cobertura de vacunación contra el sarampión

El Servicio Departamental de Salud (Sedes)de Cochabamba informó que ninguno de los seis municipios priorizados para fortalecer la vacunación contra el sarampión supera el 40% de cobertura de la segunda dosis de la vacuna triple viral SRP (sarampión, rubéola y paperas), según el Programa Ampliado de Inmunización (PAI).



Las cifras muestran que Vinto alcanza una cobertura del 39%; Cochabamba, 36,2%; Sipe Sipe, 35,4%; Quillacollo, 32,9%; Entre Ríos, 32%; y Sacaba registra el porcentaje más bajo, con el 25%.



La responsable del Programa Ampliado de Inmunización del Sedes, Isabel Quispe, explicó que estos seis municipios fueron priorizados debido a que presentan bajas coberturas y antecedentes o casos de sarampión. Informó que actualmente, Cochabamba registra seis casos notificados de sarampión, distribuidos en los municipios de Cercado, Vinto, Quillacollo y Sipe Sipe.



Como parte de la estrategia, el Sedes realizará una campaña masiva de vacunación mediante brigadas que recorrerán viviendas y unidades educativas.



La intervención estará dirigida a niños de seis meses a cinco años de edad y será complementada con un monitoreo rápido de vacunación para verificar los carnets y evaluar el alcance de las actividades. La campaña se desarrollará del 15 al 19 de junio con el despliegue de 291 brigadas de vacunación en los municipios priorizados. Posteriormente, se realizará un monitoreo rápido para verificar el estado de vacunación de la población infantil y reforzar las acciones donde sea necesario.



Posterior a las brigadas, se realizará un monitoreo rápido de vacunación para evaluar coberturas y detectar brechas: el 19 de junio en los establecimientos de salud de Quillacollo y el 23 de junio en 14 establecimientos de salud priorizados del Cercado y el municipio de Sacaba.



El jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, señaló que el principal objetivo es reducir el número de niños susceptibles al contagio. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas y la vacunación constituye la medida más efectiva para evitar su propagación y prevenir complicaciones.



Castillo además explicó que el personal de salud visitará viviendas y unidades educativas para inmunizar a la población meta y pidió a los padres de familia colaborar con las brigadas, permitiendo el acceso a sus hogares y autorizando la vacunación de sus hijos señalando que la inmunización es gratuita y forma parte de las medidas para contener la circulación del sarampión en el departamento.

Influenza



En cuanto a otras campañas de inmunización, las autoridades sanitarias informaron que la vacunación contra la influenza muestra avances en el departamento.



Aunque la cobertura registrada en el sistema alcanza el 72%, el monitoreo realizado en los centros de salud indica que ya se llegó al 90% de la población objetivo, un resultado que refleja una mayor participación de la población y el fortalecimiento de la prevención.