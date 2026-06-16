Advierten que el encendido de fogatas se multará con Bs 2 mil en San Juan

A una semana de la celebración de San Juan, el 23 de junio en la noche más fría del año y el 24 la festividad de San Juan Bautista, el Concejo Municipal de Cochabamba recordó que durante todo el mes de junio se encuentra plenamente vigente la normativa que regula las celebraciones de San Juan, prohibiendo el uso de juegos pirotécnicos, la instalación de fogatas y cualquier actividad que genere contaminación ambiental.

El presidente del Concejo Municipal, Mauricio Noya, señaló que la disposición busca reducir los efectos negativos de estas prácticas tradicionales sobre el medio ambiente y la salud de los ciudadanos, además de evitar el sufrimiento que ocasionan a los animales.

“Decirle a todos los cochabambinos que en el mes de junio está vigente la normativa 4210/2011, que establece cuáles son las reglas y las prohibiciones en torno a la festividad de San Juan”, manifestó la autoridad.

Noya recordó que la legislación municipal prohíbe tanto la comercialización como el uso de juegos pirotécnicos, además del encendido de fogatas y la quema de materiales que puedan incrementar los índices de contaminación ambiental.

“No vamos a permitir que una noche de festejo se convierta en problema de salud pública”, indicó la autoridad.

Las subalcaldías, la Dirección de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Intendencia Municipal y Policía Boliviana realizarán operativos de control en calles, mercados y barrios para socializar la norma y decomisar productos ilegales.

Asimismo, se realizarán inspecciones a empresas de embutidos para que cumplan las condiciones sanitarias y garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores y controles en los mercados y vía pública para evitar la comercialización de fuegos pirotécnicos.

Además, Noya informó que los operativos de control se desarrollarán hasta el último día de junio en coordinación con distintas instituciones municipales.

“La ley está vigente hasta el último día del mes de junio y se llevarán adelante controles en coordinación con el Ejecutivo, la Intendencia y Seguridad Ciudadana para realizar todas las acciones necesarias”, afirmó.

También, advirtió que el incumplimiento de la normativa conlleva sanciones económicas. “Existen multas para quienes no cumplan con esta disposición, que pueden llegar hasta los Bs. 2.000 por infracción”, explicó.

Desde el Concejo Municipal piden a las familias celebrar San Juan con juegos tradicionales y unión familiar, sin fuego ni explosiones y cumpliendo con la normativa, bajo el lema “Un San Juan sin humo es un San Juan con salud”, instando a la ciudadanía a celebrar San Juan de manera responsable y respetuosa.