Capacitan a 45 brigadistas para fortalecer la respuesta ante incendios forestales

La Alcaldía de Sacaba, en coordinación con la Gobernación de Cochabamba, capacitó a más de 45 brigadistas forestales en combate de incendios forestales, primeros auxilios y Sistema de Comando de Incidentes (SCI), con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en el municipio, según un reporte de la Alcaldía de Sacaba.

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), Jhony Corrales, informó que el curso tuvo una duración de dos días y permitirá reforzar las 10 cuadrillas de emergencia con las que cuenta actualmente el municipio.

“Son 45 brigadistas, compañeros servidores públicos, que reforzarán las 10 cuadrillas existentes y atenderán los incendios de acuerdo con las necesidades que se presenten”, señaló Corrales.

Asimismo, indicó que las brigadas capacitadas estarán desplegadas durante San Juan, periodo en el que suele incrementarse el riesgo de incendios forestales. Las cuadrillas estarán preparadas para atender cualquier emergencia que se registre en las áreas protegidas y otras zonas vulnerables del municipio.

Con esta capacitación, el Gobierno Municipal de Sacaba fortalece las acciones de prevención y respuesta inmediata para proteger los recursos naturales y garantizar la seguridad de la población.