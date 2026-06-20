Policías desbloquean manualmente la carretera a Santa Cruz; maquinaria se quedó sin combustible

Desde tempranas horas de este sábado, un contingente policial realiza el desbloqueo de la carretera que una Cochabamba con Santa Cruz, levantando piedras y escombros que dejaron los bloqueadores sobre las vías, según un reporte de Unitel.

Hasta el mediodía, el convoy llegó hasta Melga, en la vía al trópico. Los uniformados levantaron las piedras y troncos que dejaron los movilizados, quienes aparentemente abandonaron su protesta.

“No hemos tenido resistencia ni oposición, los bloqueadores se han retirado de todos los puntos hasta donde hemos llegado, lamentamos que la maquinaria pesada no colabore con los trabajos de la Policía, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para habilitar la vía”, informó el jefe policial a cargo del operativo.

En el lugar también se desplazaron pobladores para ayudar a los uniformados a levantar las piedras del camino y acelerar el proceso de rehabilitación de la vía.

El jefe policial indicó que el trabajo lo están haciendo de manera manual, ya que las maquinarias pesadas se quedaron sin combustible y están a la espera de que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) envié ayuda para reforzar estos trabajos.

Agregó que los trabajos de limpieza continuarán el resto de la jornada hasta donde puedan avanzar.

Estas labores de despeje de rutas se realizan en el marco del Estado de excepción dictado la madrugada de este sábado por el presidente Rodrigo Paz.

Esta ruta pasa por el trópico de Cochabamba, bastión de Evo Morales, cuyos seguidores han rechazado el Estado de excepción y anunciaron que radicalizarán su protesta.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció una intervención en el trópico de Cochabamba si no se levantan los puntos de bloqueo.