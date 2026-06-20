Reportan un apagón de electricidad en zonas del trópico y personas se muestran en vigilia

Este sábado, se reporta un apagón la electricidad en poblaciones como Shinahota, Lauca Ñ y Senda III, todas estas regiones en el trópico de Cochabamba, desde las 18:50.

Un video publicado en RKC muestra a un grupo de personas con linternas ante una fogata. Este grupo se identificó como integrantes de la Federación intercultural de Chimoré y aseguró que está en vigilia por la falta de electricidad.

"Nuestras bases están en alerta", señaló uno de los movilizados, que se identificó como Ramiro Cáritas.

El hombre aseguró que estaba en un sitio denominado "garras", que, según dijo, es un sitio donde se concentra la Policía.

"Nosotros estamos de pie, listos a cualquier cosa que pueda pasar", sostuvo.

Cáritas aseguró que el corte se extiende por más de media hora y no saben a qué hora volverá la luz.

Este año se registraron al menos tres cortes de electricidad en la zona. El nuevo apagón se registra en el primer día de vigencia del Estado de excepción, medida con la que se prohíben los bloqueos.