Concejo Municipal remarca prohibición de fogatas y juegos pirotécnicos en San Juan

El presidente del Concejo Municipal, Mauricio Noya, anunció que se coordina con la UGR Municipal, Gobernación y Policía, el despliegue de bomberos voluntarios e Intendencia para evitar incendios en la noche de San Juan. El Concejo Municipal ratifica que fiscalizará el cumplimiento de la ordenanza y el despliegue del operativo en todas las zonas del municipio.

Ante la proximidad de fechas de riesgo por fogatas y juegos pirotécnicos, el presidente del Concejo Municipal, Mauricio Noya, informó que ya se activó un operativo conjunto para garantizar una noche tranquila en Cochabamba, “lo que establece la norma es que existen instancias encargadas de aquello. Tanto la UGR de la municipalidad, que va a estar en coordinación con la UGR de la Gobernación. Hemos visto en años anteriores que este trabajo se ha realizado de manera eficiente y hay que resaltar el apoyo de los grupos de bomberos voluntarios que con un trabajo significativo, a través de las brigadas, están realizando un recorrido por toda la ciudad”, explicó Noya.

La autoridad detalló que esta noche se sumarán Seguridad Ciudadana e Intendencia Municipal al despliegue, “hoy hará lo propio Seguridad Ciudadana y la Intendencia Municipal para velar porque ésta sea una noche tranquila, ojalá sin incendios, sin fogatas, sin quemas y sin la utilización de juegos pirotécnicos”, sostuvo.

Noya recordó a la población la prohibición vigente y las sanciones, “le recordamos a la población que no se puede vender este tipo de productos, no se los puede comprar ni utilizar y que hay multas de hasta 2.000 bolivianos para quienes infrinjan la Ordenanza Municipal 4210/11; en las zonas periurbanas se realizará mayor control”, advirtió.

Sobre el trabajo metropolitano, el presidente del Concejo planteó coordinación con municipios vecinos, “la pena es que existen incendios en las zonas periurbanas incluso fuera del Cercado, pero todo se concentra en el municipio cochabambino, precisamente porque estamos en medio de los cerros. Ojalá que muchas de las políticas y medidas que se están asumiendo en el Cercado puedan ya más adelante ser coordinadas también con municipios vecinos. Tenemos que pensar ya en un eje metropolitano y afrontar muchas de las problemáticas que son comunes”, afirmó.

Para Noya, el desafío es avanzar en autonomía y coordinación, “tenemos que trabajar no solamente en consolidar nuestra Carta Orgánica, sino también en ahondar temas que tienen que ver con autonomías y con un trabajo coordinado que nos permitan tomar decisiones como municipios, que nos permitan tomar acciones también como un eje metropolitano que ya ha tomado una importancia no solamente departamental sino nacional”, concluyó.