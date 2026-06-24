Gobernación y Pofoma rescatan dos cóndores intoxicados en Toro Toro

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 24/06/2026 a las 17h15
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La Gobernación de Cochabamba a través del Programa de Gestión de la Biodiversidad y en coordinación con la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), rescató, ayer, a dos cóndores andinos (Vultur gryphus) en el municipio de Toro Toro, sector del departamento de Potosí, según un reporte de prensa.

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de la Gobernación, Oscar Céspedes llegó hasta el Centro de Custodia de Fauna Silvestre Agroflori, donde se encuentran las dos aves, recientemente rescatadas, que se recuperan luego de haber consumido un animal envenenado que les produjo intoxicación

“El estado es crítico de los dos cóndores, vemos que hay una intoxicación fuerte por el consumo de perro envenenado, la recuperación va llevar tiempo, entre dos a tres semanas, de estas especies que son hembra y macho, de más o menos cerca de ocho años de edad. Debemos realizar un trabajo conjunto por estas aves que son un patrimonio”, señaló.

El director y fundador de Agroflory, Marcelo Antezana, señaló que las aves se encuentran en etapa de desintoxicación y se irán recuperando, en el transcurso de las próximas semanas, requieren de alimento, pidió a la población hacer llegar sus donaciones en ambientes del Parque.

“Todo lo hacemos por estas especies que son un símbolo nacional, en peligro de extinción, lamentablemente casi siempre las encontramos envenenadas o intoxicadas”, sostuvo.

Se informó que una vez que los dos cóndores se recuperen serán liberados para que retornen a su hábitat natural.

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