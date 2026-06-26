Senado aprueba ley que declara patrimonio cultural a la Virgen del Carmen de Cliza

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 26/06/2026 a las 11h42
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Buenas noticias para Cliza y para Cochabamba. La Cámara de Senadores aprobó sin observaciones la Ley N.º 158, que declara Patrimonio Cultural Material del Estado a la imagen de la Virgen del Carmen de Cliza, según un reporte de prensa.

La norma fue aprobada con el respaldo y consenso de las distintas fuerzas políticas, que se alinearon para dar curso a esta importante iniciativa en beneficio del patrimonio cultural y religioso del país.

Con esta decisión, la ley queda lista para su promulgación por el Órgano Ejecutivo, dando el paso final para que este reconocimiento sea oficial.

La diputada Daniela Cabrera, vicepresidenta de la Cámara de Diputados e impulsora de esta norma, expresó su alegría por este importante avance y destacó que se trata de un logro muy esperado por el pueblo de Cliza.

“Este es un sueño que nació del corazón de la gente de Cliza, de sus autoridades, de la Iglesia y de todas las familias que por años han mantenido viva su fe. Hoy sentimos una gran alegría porque la Virgen del Carmen recibe el reconocimiento que merece”, señaló.

Este reconocimiento también tendrá un impacto positivo en la economía local, ya que ayudará a fortalecer el turismo religioso, el comercio y el movimiento de visitantes en las festividades de Cliza, beneficiando directamente a las familias del municipio.

La Virgen del Carmen de Cliza es parte importante de la identidad, la fe y las tradiciones del municipio, y su festividad es considerada una de las celebraciones más importantes del departamento de Cochabamba.

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