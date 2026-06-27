Gobernador impulsará proyecto de energía trifásica en zonas minas de Arque

El gobernador Leonardo Loza y los secretarios de Minería, Hidrocarburos y Energías, Efraín Suárez y de Planificación y Desarrollo Estratégico, Horacio Villegas, visitaron hoy las cooperativas mineras que operan en el municipio de Arque y anunció que impulsará un proyecto para la instalación de energía trifásica en toda la zona, según un reporte de prensa de la Gobernación.

Loza llegó hasta la Región Andina del departamento de Cochabamba, acompañado de los secretarios departamentales para conocer los requerimientos y necesidades de los cooperativistas mineros que trabajan en la Cooperativa Minera El Progreso Atocha R.L., la Cooperativa Minera Berenguela R.L., la Cooperativa Minera 14 de Septiembre R.L. y otras que operan en el lugar.

“Estamos en la provincia Arque, en la Cooperativa Minera Atocha, muy productiva, gracias a la invitación de nuestros hermanos cooperativistas y la comunidad, hemos observado y compartido como se trabaja al interior mina, cuáles son sus problemas, necesidades”, señaló.

El Gobernador señaló que una de las principales necesidades de los cooperativistas es la falta de energía eléctrica y anunció que impulsará un proyecto para la instalación de energía trifásica en la zona, que posibilite garantizar el suministro de luz de manera permanente mejorando las condiciones de vida de los trabajadores mineros y comunarios que viven en los campamentos.

“Una de sus principales necesidades es la energía eléctrica, camino y otros, es vuestro compromiso desde la Gobernación contribuir con programas y proyectos a este sector que contribuye con sus regalías al departamento. Que haya más trabajo, más producción para nuestros hermanos de los centros mineros”, sostuvo.

Uno de los dirigentes de la Cooperativa Minera El Progreso Atocha R.L., Juan Vargas destacó la visita del Gobernador Loza y su comitiva de autoridades asegurando que, de manera conjunta, se deben realizar las gestiones para que la energía trifásica en la zona sea una realidad en todos los centros mineros de Mizque.