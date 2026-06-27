Incendio en una casa afecta a una familia de Villa Bush

Un voraz incendio estructural afectó gran parte de una vivienda de una familia de Villa Bush, en el barrio Magisterio por IMBA, la mañana de este sábado. Los bomberos y vecinos lograron sofocar las llamas y evacuar a tres personas adultas, tres niños y a las mascotas que se vieron afectadas por el humo. Los afectados fueron atendido por paramédicos y luego trasladados a centros médicos para atención especializada por la inhalación de monóxido de carbono.

Según las primeras investigaciones el incendio se inició en la cocina por una falla en las garrafas de GLP. El caso aún está en investigación.

El incendio provocó una enorme humareda de color negro que se podía ver desde varios lugares de la ciudad del valle.

Un voraz incendio estructural afectó gran parte de una vivienda de una familia de Villa Bush, en el barrio Magisterio por IMBA, la mañana de este sábado. Los bomberos y vecinos lograron sofocar las llamas y evacuar a tres personas adultas, tres niños y a las mascotas que se vieron afectadas por el humo. Los afectados fueron atendido por paramédicos y luego trasladados a centros médicos para atención especializada por la inhalación de monóxido de carbono.

Según las primeras investigaciones el incendio se inició en la cocina por una falla en las garrafas de GLP. El caso aún está en investigación.