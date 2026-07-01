Amplían el “Perdonazo” para impuestos municipales en Cercado

La Alcaldía de Cochabamba amplió de manera extraordinaria el “Perdonazo” Tributario hasta el 5 de octubre de 2026, una medida orientada a apoyar la recuperación económica de las familias cochabambinas afectadas por más de 50 días de bloqueos de carreteras. El director de Recaudaciones, Israel Bascope, informó que la ampliación forma parte del Plan Municipal de Reactivación Económica “Cocha se Reactiva”, impulsado para mitigar los efectos de los conflictos sobre la economía local.

El beneficio permite a los contribuyentes regularizar deudas tributarias de inmuebles, vehículos y actividades económicas correspondientes a las gestiones 1995 a 2024, accediendo al 100% de condonación de multas e intereses. Bascope explicó que la medida busca brindar un alivio económico a la población y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Asimismo, recordó que el descuento del 15% para el pago de impuestos de la gestión 2025 concluyó el 30 de junio. A partir de la fecha y hasta el 28 de diciembre de 2026, los contribuyentes podrán acceder al descuento del 10% por pronto pago. De igual manera, se mantiene vigente hasta fin de año el descuento del 20% destinado a personas de la tercera edad.

La autoridad invitó a la población a aprovechar estos beneficios y recordó que los pagos pueden realizarse de manera presencial en las oficinas de Recaudaciones o mediante canales digitales habilitados las 24 horas, como:

* La aplicación móvil Tu Municipio 24/7 (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ruat.tumunicipio&pcamp...)

* La plataforma SIMAT (https://simat.cochabamba.bo/)

* La Oficina Virtual Municipal a través de WhatsApp 77946988.