Gobernación impulsa la cruzada “Alianza por el Cóndor Andino”

Con el objetivo de fortalecer la conservación de una de las especies más representativas del patrimonio natural de Bolivia, el gobernador Leonardo Loza lanzó ayer la campaña “Alianza por el Cóndor Andino”, una iniciativa que busca unir esfuerzos entre instituciones públicas, especialistas y ciudadanía para apoyar la recuperación y protección de estas aves, tomando como punto de partida el rescate de dos cóndores encontrados en estado crítico en el municipio de Toro Toro.

Durante su visita al Bioparque Agroflori, donde ambas aves permanecen bajo cuidado especializado, la primera autoridad departamental verificó la favorable evolución de los ejemplares y participó en la entrega de alimento para contribuir a su rehabilitación.

El gobernador destacó que los cóndores, un macho y una hembra, muestran una recuperación significativa y que, de mantenerse su evolución, podrán volver a su hábitat.

“Semanas más vamos a liberarlos a su hábitat natural. Esta mañana hemos traído alimento para los dos cóndores y vamos a seguir apoyando. También hemos solicitado la colaboración de otras instituciones para garantizar su alimentación y recuperación”, manifestó.

La campaña “Alianza por el Cóndor Andino”, promovida por iniciativa del Gobernador, tiene como finalidad sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar esta especie catalogada como símbolo de los Andes y fortalecer una red de apoyo para la conservación de la fauna silvestre.

El secretario departamental de Medio Ambiente, Óscar Céspedes, informó que durante la inspección se constató el buen estado de salud de ambos cóndores, luego del tratamiento recibido tras su intoxicación.

“El gobernador pudo verificar que los cóndores ya están recuperándose. La campaña no concluye hoy; continuará abierta para que instituciones y ciudadanía se sumen con aportes que permitan mejorar las condiciones del centro de rehabilitación”, detalló.