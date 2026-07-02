Mercados abastecidos Llegan más verdura y frutas, pero los precios aún fluctúan

El abastecimiento de productos de la canasta familiar se mantiene con normalidad en el Mercado Triangular, donde comerciantes aseguran que la oferta es suficiente y que la mayoría de los alimentos conserva precios estables después de los 53 días de bloqueo. Sin embargo, advierten que las heladas que afectan a las zonas productoras podrían generar incrementos en algunos productos.

Las comerciantes señalaron que actualmente llegan productos de diferentes regiones del país, lo que permite garantizar el abastecimiento. La papa proveniente de Morochata se comercializa en Bs 60 la arroba. El choclo que está llegando desde La Paz se ofrece a Bs 10 tres unidades. El pimentón de Saipina se vende a cuatro unidades por Bs 10.

Entre las hortalizas, el tomate se comercializa en Bs 16 la cuartilla, la haba en Bs 20, el brócoli en Bs 18, la coliflor en Bs 10 la unidad, la beterraga en Bs 12, la cebolla en Bs 6.50, la zanahoria en Bs 7 la cuartilla, y el zapallo en Bs 4 el kilo.

En el sector de frutas, la mandarina y naranja 25 unidades a Bs12 y el plátano se ofrecen entre Bs 10, 15, 20, según la variedad, la piña Bs 30.

Los precios de las carnes también permanecen sin cambios significativos. El kilo de carne de pollo se comercializa en Bs 12,50 y la carne de res en Bs 56.

Las flores registraron un incremento debido a la temporada de invierno y a las dificultades ocasionadas tras los bloqueos. El paquete de rosas y claveles alcanzan los Bs 45, girasoles docena a Bs 40.

Las comerciantes explicaron que las variaciones responden principalmente a los costos de transporte y a las condiciones climáticas que afectan la producción de flores. “La caja de tomate ya había bajado hasta 70 bolivianos o menos, según la calidad, pero ayer miércoles volvió a subir y llega hasta Bs 110 por las heladas que afectan al departamento”, señalaron. Pese a algunas variaciones en los precios, los vendedores coincidieron en que no existe desabastecimiento y que la oferta continúa siendo suficiente para atender la demanda de la población.