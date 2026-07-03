Alcaldía recupera 9,6 millones del caso EMTA, los buses municipales

La Alcaldía de Cochabamba informó que logró recuperar Bs 9,6 millones del juicio por la venta de los buses de la ex Empresa Municipal de Transporte Automotor (EMTA), que permanecían congelados, después de un proceso judicial que se extendió por más de 10 años.

El secretario de Asuntos Judiciales, Abel Zuazo informó ayer que después de 20 años de proceso y en la actual gestión se logró recuperar Bs 9,6 millones en el trabajo denominado de la Empresa Municipal de Transportes (EMTA).

Observó que las anteriores gestiones hayan actuado con negligencia y no hayan defendido los intereses del municipio en el proceso que inició un empresario por la compra de cinco buses EMTA, en 1993, que no logró poner en operaciones en la ruta Tiquipaya -Itocta.

En 2013, la Alcaldía de Cochabamba enfrentó un juicio millonario (por cerca de Bs 7,4 millones) iniciado por un empresario que compró cinco buses de la ex Empresa Municipal de Transporte Automotor (EMTA) en 1993. El empresario demandó al Estado por incumplimiento tras no poder operar la ruta Tiquipaya-Itocta.

La venta de los buses supuestamente incluía el uso de la ruta Tiquipaya e Itocta, pero en la realidad no se aplicó e inició un juicio.

El secretario de Asuntos Judiciales anunció el inicio de auditorías para identificar responsabilidades. Adelantó que los recursos serán destinados a la ejecución de obras de educación, salud y otras áreas.

Tras la desaparición de la ex empresa, muchos de los buses terminaron como chatarra en un depósito en Chaquimayu sin servir más para el traslado de pasajeros en el municipio.