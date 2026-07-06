Accidente en Morochata: Sindicato y familia del conductor asumen gastos

El trágico accidente de un minibús ocurrido el sábado en la carretera que une Cochabamba con Morochata, a la altura de la zona de San Miguel, dejó nueve personas fallecidas y nueve heridas. El Sindicato de Transporte al que pertenecía el motorizado, así como la familia del conductor fallecido, anunciaron que se harán cargo de los gastos fúnebres y médicos de los afectados. El hecho aún se encuentra bajo investigación policial.

Las primeras investigaciones señalan que el vehículo cayó más de 300 metros. El impacto provocó severos daños en la estructura del motorizado, lo que dificultó las labores de auxilio.

Personal de la Brigada Especial de Rescate y Salvamento (BERSA), junto a equipos de emergencia, recuperó los cuerpos y evacuó a los heridos a distintos centros médicos de Quillacollo, entre ellos menores de edad.

Apoyo

Los dirigentes del Sindicato de Transporte 211, al que pertenecía el minibús que se embarrancó, anunciaron que brindarán apoyo a las familias de las víctimas y asumirán los gastos de los fallecidos y heridos. Asimismo, solicitaron al Gobierno nacional y a la Gobernación de Cochabamba la ejecución de trabajos de mantenimiento en la carretera que, no presenta condiciones adecuadas de transitabilidad.

“Ruego a las autoridades, al presidente y al gobernador, que recapaciten. Esta ruta hace mucho tiempo no se ha mejorado; es muy angosta y estas son las consecuencias que hoy lamentamos”, expresó uno de los representantes del sindicato.

Por su parte, el tío del conductor fallecido manifestó que la familia también se hará cargo de los gastos de las personas afectadas.

“Hoy en día nadie está seguro en esta vida. A los fallecidos y heridos, tengan paciencia; nosotros vamos a hacernos responsables de todo hasta donde se pueda”, expresó entre lágrimas.

Asimismo, señaló que, según el relato de los pasajeros sobrevivientes, una camioneta habría invadido el carril contrario.

“Según el relato de las personas que estaban ahí, una camioneta Land Cruiser le habría invadido el carril. Para evitar el choque se ha embarrancado. Eso es lo que escuché, pero no sé exactamente qué pasó”, manifestó el familiar en entrevista a Red Uno.

En tanto, La Dirección de Tránsito informó que las investigaciones continúan.

Como parte del proceso, el conductor fue sometido a estudios toxicológicos en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), cuyos resultados permitirán establecer si se encontraba o no bajo los efectos del alcohol.