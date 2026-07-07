Plantean una mesa técnica para evitar alza del agua y migración de categoría

Ante las denuncias de usuarios por presuntos incrementos en las facturas del agua, el sociólogo y docente investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Fernando Salazar, propuso ayer conformar una mesa técnica entre autoridades, operadores y representantes de la población para revisar la estructura tarifaria y evitar nuevas alzas.

El gerente general de Semapa, Luis Prudencio, aseguró que la empresa no ha incrementado las tarifas y atribuyó las variaciones en la facturación a la actualización por las Unidades de Fomento de Vivienda (UFV).

Salazar informó que la mesa técnica está prevista para el 15 de julio y que se convocará a representantes de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Semapa, la Gobernación, la Alcaldía y organizaciones de usuarios.

Según el investigador, el fin es generar un espacio de diálogo para analizar la estructura tarifaria vigente, transparentar los criterios de cobro y plantear soluciones a las denuncias de usuarios que reportan incrementos en sus facturas.

“No queremos confrontación. Como técnico y académico de la universidad, mi tarea es facilitar la información a la población y a las autoridades”, afirmó.

Salazar señaló que estudios realizados por la UMSS permitieron revertir procesos de migración tarifaria que, según indicó, representaban incrementos de hasta el 400% para instituciones como la universidad y la Contraloría General del Estado. Asimismo, cuestionó la aplicación de las UFV en la facturación y anunció que un equipo de técnicos y abogados brindará asesoramiento a usuarios que consideren haber sido afectados.

“Mientras no se cumplan normativas específicas, unilateralmente no pueden subir las tarifas porque ni estudio socioeconómico tienen”, manifestó.

Uno de los aspectos que se abordará serán las “migraciones forzadas” por la que un usuario de una determinada categoría es reubicado en otra, donde el metro cúbico de agua es más elevado sin una notificación previa.

Semapa rechaza

El gerente de Semapa, Luis Prudencio, negó que la empresa haya aplicado un incremento en las tarifas del agua o una nueva estructura tarifaria.

“Semapa no ha incrementado ninguna estructura tarifaria ni ha implementado ninguna nueva estructura tarifaria”, sostuvo.

Explicó que cualquier modificación tarifaria debe estar respaldada por un estudio técnico y socioeconómico, además de un proceso de socialización con la población y la aprobación de la autoridad reguladora. Respecto a las variaciones, señaló que corresponden a la actualización por UFV, mecanismo vigente desde 2007 para los servicios básicos.