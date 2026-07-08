Sedes reporta aumento de infecciones respiratorias, varicela y herpangina

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 08/07/2026 a las 8h31
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El Servicio Departamental de Salud (Sedes) reportó ayer un incremento de las infecciones respiratorias agudas, neumonías, varicela y herpangina durante la última semana del 28 de junio al 4 de julio, por lo que pidió a la población a reforzar las medidas de prevención y acudir a los establecimientos de salud.

El jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, informó que las infecciones respiratorias agudas alcanzaron 13.484 casos, un 1% más que la semana anterior, y que el 31% de las notificaciones corresponde a niños menores de 5 años, grupo que presenta mayor riesgo de complicaciones. Asimismo, se registraron 488 casos de neumonía, también con un incremento del 1%, mientras que en los niños menores de cinco años el aumento fue del 35%.

Castillo afirmó que el descanso pedagógico contribuirá a disminuir la transmisión de enfermedades respiratorias entre la población escolar durante las próximas semanas.

En cuanto a la varicela, el Sedes notificó 132 casos, un incremento del 37% respecto a la semana anterior.

Respecto a la herpangina y el síndrome de mano, pie y boca, causados por el virus Coxsackie, durante la última semana se registraron 48 nuevos casos, alcanzando un acumulado de 356 en el departamento. Además, la autoridad informó sobre un nuevo municipio del cono sur que ingresó a vigilancia epidemiológica por la presencia de contagios.

Castillo recomendó a los padres acudir a un establecimiento de salud cuando los niños presenten fiebre, lesiones en la boca o dificultad para alimentarse, ya que estos síntomas pueden confundirse con otras enfermedades eruptivas, entre ellas el sarampión.

El informe epidemiológico también señala que durante la última semana no se confirmaron nuevos casos de influenza y que la cobertura de vacunación llegó al 72% tras la distribución de nuevas dosis.

Más datos

Respecto al sarampión, Cochabamba mantiene siete casos confirmados acumulados por laboratorio y dos sospechosos en análisis, mientras que la cobertura de la vacuna SRP alcanzó el 44%, porcentaje que el Sedes considera insuficiente para esta etapa del año.

Asimismo, las enfermedades transmitidas por alimentos y la hepatitis permanecen dentro de parámetros de control.

En relación con la rabia no se presentaron nuevos casos, aunque persiste la preocupación por las mordeduras en niños menores de cinco años.

También se reportó un incremento del 50% en accidentes por animales ponzoñosos, con 33 casos, sin complicaciones graves.

El dengue se mantiene con 1 caso acumulado durante el año. A su vez, la chikunguña sin nuevas notificaciones con 1 381 casos acumulados.

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