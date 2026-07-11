Incendios vuelven a afectar al Parque Nacional Tunari

Al menos dos incendios simultáneos afectan al Parque Nacional Tunari provocando una gran cantidad de humo que se extiende desde Sacaba hasta Cercado y se prevé que en las siguientes horas avancen hacia Tiquiyaya y Quillacollo, según reportes preliminare de la plataforma Tunari Sin Fuego.

La humareda ha comenzado a afectar a los vecindarios más próximos al Parque Nacional Tunari y de acuerdo con las primeras referencias se tratan de incendio de categoría tipo 2, pero debido a la fuerza del viento se estima que en la noche empeorarán y se pueden convertir en categoría 3.

Los focos de calor han movilizado a los grupos de bomberos voluntarios de la Plataforma Tunari Sin Fuego que se han comenzado a desplazar a los sitios de emergencia. Uno de los incendios se localiza al norte de Cercado, cerca de Tiquipaya, en la subida a Linkupata. En tanto, otro comenzó en Wara Wara, en Sacaba, y avanza hacia la jurisdicción de Cercado.

En lo que va del año, cuatro incendios de consideración han afectado al Tunari, en la jurisdicción de Cercado, dañando unas 200 hectáreas.

(Noticia en desarrollo)