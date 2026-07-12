El humo de tres incendios en el Parque Tunari cubrió el cielo de Cochabamba

La oportuna reacción de los bomberos y varios grupos de voluntarios permitió sofocar ayer tres focos de incendios en el Parque Tunari.

Wara Wara, Miraflores, Melga y Tablas Monte fueron los sectores afectados por el siniestro que emanó considerable humareda extendiéndose hasta el centro de la ciudad, según el reporte de Alexander Antezana, jefe de operaciones de SAR Bolivia.

Antezana informó que, en Miraflores, sector colindante con las Lomas de Aranjuez, se suscitó el incendio de mayor magnitud puesto que fueron devastadas unas 20 hectáreas, arrasando con árboles y arbustos.

La magnitud de las llamas obligó a los servicios de auxilio a desplegar siete compañías de bomberos, 70 rescatistas y seis ambulancias.

Personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Senarp) trabajó en Wara Wara, efectivos de la Gobernación en Melga y SAR Bolivia en Miraflores.

En total, de acuerdo con el Sernap, participaron de las tareas de sofocación del fuego la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación, Policía Boliviana, SAR Bolivia, GEOS, Fuego y Rescate, Rescate Cochabamba, BEAR, Feros, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y otras instituciones de primera respuesta.

“El apoyo de la comunidad fue importante para apaciguar el fuego”, señaló Antezana.

El jefe de operaciones del SAR Bolivia explicó que, en principio, creyeron que la mayor cantidad de humareda que se extendió hasta la ciudad venía de Wara Wara, en la cima de la cordillera del Tunari.

Esa hipótesis fue descartada instantes después porque el humo provino con más fuerza desde Miraflores, producto de la quema de 20 hectáreas, generando mayor esfuerzo de los bomberos y del personal de apoyo asignado a ese sector del Parque Tunari.

Antezana dijo que sólo se registraron daños al medioambiente y el fuego ha sido sofocado en su integridad. Se investigan las causas de los tres incendios.

Quinto suceso este año

Los incendios de ayer son el quinto suceso de este tipo que se produce en Cochabamba este año, informó el viernes último la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) del municipio de Cochabamba.

El jueves recién pasado se produjeron dos incendios en la torrentera Pintumayu, y otros tantos fueron atendidos anteriormente. Todos ellos este año dentro del área protegida del Parque Nacional Tunari.