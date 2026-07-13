Cultura y supervivencia El arte callejero cautiva en las plazas de Cochabamba

Cada día decenas de artistas callejeros muestran su talento en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba y otros espacios públicos de la ciudad que cuentan con una gran afluencia.

Todos aprovechan su gran talento; ya sea, en la pintura, la música, las acrobacias y el teatro para desarrollar su talento y para poder solventar sus gastos con las monedas que los transeúntes que aprecian su expresión artística les dejan para apoyar su actividad.

Varios de ellos ubicados temporalmente en la plaza principal de Cochabamba, donde hay bastante concurrencia de personas que puede apreciar su trabajo. En cambio, otros aprovechan el poco tiempo que les brindan los semáforos en algunas de las avenidas para hacer malabares, artes de un mimo y acrobacias para arrancar un aplauso del público y un apoyo económico.

Ser un artista callejero en Cochabamba requiere de mucha resistencia a la indiferencia que también muestras las personas; pero, al final del día el apoyo de quienes sí aprecian está actividad es la que prevalece. Se estima que, en un buen día, un artista callejero puede generar entre Bs 50 y 90, para solventar sus gastos más esenciales.

Entre los artistas callejeros más conocidos encontramos al minero, que hace mímicas en los semáforos. También, está el soldado que para el tráfico en las vías más concurridas del valle.

De esta forma, decenas de personas demuestran que la cultura también es una forma para ganarse la vida de manera digna.