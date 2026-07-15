Rumbo a su nuevo hogar: trasladan a seis aves rescatadas en el valle a Santa Cruz

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 15/07/2026 a las 17h14
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Seis aves fueron enviadas al Centro de Custodia de Vida Silvestre Curucusi en el departamento de Santa Cruz tras pasar meses de recuperación en el Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre (CAD) del municipio de Cochabamba.

El alcalde Manfred Reyes Villa señaló que se sostuvo una coordinación con las autoridades de Santa Cruz para que estas aves continúen su rehabilitación.

 “Todas las parabas tienen distintos orígenes algunas llegaron por decomiso de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) otras fueron decomisadas por personal de Medio Ambiente (…) Ahora estamos felices de que se vayan a un lugar más adecuado después de haber llegado en condiciones críticas al CAD”, manifestó Reyes Villa, según un reporte de prensa.

Resaltó que se envió a Santa Cruz: 1 paraba azul y amarillo, 1 paraba rojo y verde, 1 paraba frente castaña, 2 loros habladores y 1 pava garganta azul.

Gracias a la coordinación del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) con Boliviana de Aviación (BoA), las seis aves tendrán un hogar definitivo que reúne todas las condiciones adecuadas para su especie, además las parabas vivirán en comunidad, pues durante el periodo de recuperación en el CAD formaron una familia.

Antecedentes

Detalló que en el marco de las competencias de la Dirección de Medio Ambiente del GAMC, en cumplimiento al marco legal con relación a la protección de la fauna silvestre y tras haber estado bajo los cuidados, evaluación clínica y estabilización en el Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre de manera temporal, se determinó la necesidad de transferir a seis (6) especímenes hacia el Departamento de Santa Cruz,  estos ejemplares serán recibidos por el equipo del Centro de Atención y Derivación de la Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, y posteriormente serán derivados al Centro Curucusi donde recibirán la atención necesaria y puedan garantizar el bienestar de mencionados especímenes.

Durante todo el proceso se aplicaron protocolos correspondientes y cumpliendo con los requisitos aeroportuarios:

•            Contenedores: Cajas de transporte, asegurando ventilación adecuada, oscuridad relativa para disminuir el estrés y dimensiones adecuada para cada especie.

•            Monitoreo: Acompañamiento continuo de personal biólogo/veterinario durante las etapas terrestres y de embarque.

•            Documentación: El traslado contó con las respectivos Permisos emitidos por el Viceministerio de Medio Ambiente para la Movilización de Fauna Silvestre, informes médicos veterinarios de aptitud de vuelo y actas de recepción.

 

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