Amplían la vacación escolar en Cochabamba, pero el trópico retorna a clases el lunes

Las autoridades de Educación del país determinaron ampliar por una semana el descanso pedagógico en los departamentos de Cochabamba, Potosí, Oruro y Santa Cruz.

Sin embargo, en el caso de Cochabamba la ampliación será de manera diferencial, es decir, en los distritos de Sacaba, Cochabamba I, Cochabamba II, Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Vinto y Sipe Sipe tienen una semana más de vacaciones y retornan a clases el próximo 27 de julio. En cambio, en el trópico, la zona andina y el cono sur los estudiantes retornarán el 20 de julio, según un reporte de Unitel.

En tanto, en algunas unidades educativas privadas, los directores han informado que las clases se reinirán en Cochabamba a partir del lunes 20 de julio, pero de manera v