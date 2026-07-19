Murales convierten la ciudad del valle en una galería al aire libre

Decenas de murales han convertido a distintos puntos de la ciudad de Cochabamba en una galería a cielo abierto. En la mayoría de los casos se tratan de artistas anónimos que buscan mostrar su arte en sitios impensables, como un muro en una calle solitaria o en una pared que de otra forma pasaría desapercibida.



En una expresión visual y exposición de galerías al aire libre con mucha creatividad, artistas urbanos plasman sus obras en paredes de viviendas, edificios y espacios libres en técnicas como el muralismo, grafiti y stencil. Estas obras se pueden apreciar en diferentes puntos de la ciudad. Obras de arte con diferentes temáticas y creatividad de los expertos en el arte urbano.



No sólo son lienzos, también, mensajes, Uno de ellos es un mural en la avenida Beijing y Chimane, en la OTB Sarco Central, que recuerda que todos envejecemos y debemos cuidar a nuestros abuelos.



Otros artistas evocan a la naturaleza a través de sus pinturas y a la cultura a través de rostros indígenas y de mujeres trabajadoras que se pueden ver en el centro histórico de Cochabamba.



La ciudad del valle además ha sido escenario de varias bienales de arte urbano, que han dejado su legado en varios especios. Sin embargo, hace falta normar el resguardo de los murales debido a que en época electoral son borradas para poner colocar propaganda electoral.