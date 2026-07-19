Tunari Sin Fuego cumple ocho años de trabajo voluntario contra incendios

Hace ocho años, la preocupación por los constantes incendios forestales en el Parque Nacional Tunari dio origen a la plataforma Tunari Sin Fuego, una iniciativa ciudadana que surgió para apoyar las tareas de prevención y respuesta ante las emergencias.



El miembro fundador de la plataforma, Javier Bellott, recordó que la iniciativa nació cuando presidía la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), tras identificar las limitaciones con las que trabajaban los grupos de voluntarios y el personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).



“Vimos que los grupos de voluntarios no tenían equipamiento. A partir de esa necesidad decidimos crear Tunari sin Fuego para apoyar la protección del parque”, señaló.



Bellott explicó que desde sus inicios la plataforma se planteó cinco ejes: colaborar en el control de incendios forestales, gestionar equipamiento para los voluntarios, brindar apoyo logístico durante las emergencias, promover la prevención mediante campañas de concienciación y llamar a las autoridades a fortalecer las acciones de protección de las áreas boscosas.



Destacó que, con el paso de los años, la iniciativa fue sumando a organizaciones ciudadanas y ambientales, además de decenas de voluntarios comprometidos con la defensa del Tunari.



A ocho años de su creación, Tunari sin Fuego continúa promoviendo acciones de prevención y movilizando a la ciudadanía para proteger uno de los principales pulmones ecológicos.