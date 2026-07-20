Loza afirma que está dispuesto a asistir a la reunión del 5 de agosto por el 50/50

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, anunció su predisposición de asistir a la reunión anunciada por el Gobierno para el 5 de agosto en Sucre, donde se tratará el tema de la redistribución de recursos 50/50 y otros temas de la administración subnacional.

“Si se trata de pelear o conseguir recursos económicos para nuestro departamento de Cochabamba, por supuesto que sí, Leonardo Loza está dispuesto a asistir”, dijo el gobernador.

Actualmente, varios gobernadores y alcaldes ya han expresado su interés en que se concrete una redistribución de 50/50, en la cual las entidades subnacionales reciban mayores recursos para fortalecer sus gestiones.

Loza explicó que un 50/50 debe significar “más plata” para las gobernaciones y no así impartir mayores responsabilidades a estas entidades.

Recordó que la esa propuesta de redistribución de recursos la hizo el presidente desde la campaña electoral.