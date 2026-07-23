Obras del centro de radioterapia están paralizadas al 70%

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 23/07/2026 a las 8h29
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El centro de radioterapia que se construye en los predios del exhipódromo permanece paralizado desde hace un año y ocho meses con un avance físico del 70% y ahora requiere una ampliación presupuestaria para concluir su ejecución, debido al incremento del costo del equipamiento médico. Así lo informó ayer la directora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) del Ministerio de Salud, Daniela Quiroga, durante una inspección realizada junto a autoridades de la Gobernación y la Alcaldía de Cochabamba.

Quiroga explicó que el proyecto fue concebido con un techo presupuestario establecido mediante decreto supremo; sin embargo, la variación del tipo de cambio elevó significativamente el precio de los equipos médicos.

La autoridad indicó que la Aisem realiza las gestiones para incrementar el presupuesto y garantizar la continuidad del proyecto. Asimismo, señaló que la reactivación de la obra también depende de la resolución del proceso contencioso que se sigue en Sucre contra la empresa adjudicataria.

El gobernador Leonardo Loza afirmó que la paralización provocó un incremento en el costo del proyecto que inicialmente la obra demandaba poco más de Bs 90 millones, pero ahora serán necesarios más de Bs 100 millones para concluirla. Además, señaló que deberán establecerse responsabilidades por el incumplimiento del contrato original, que contemplaba modalidad “llave en mano”.

Durante la inspección, las autoridades evidenciaron el estado de abandono del predio, donde la infraestructura permanece paralizada, Advirtieron que no de reactivarse los trabajos, existe riesgo de que la obra continúe deteriorándose.

El secretario municipal de Salud, Aníbal Cruz, señaló que el centro debe ser una prioridad, ya que permitirá atender a pacientes con cáncer de todo el departamento.

El proyecto demandó Bs 97 millones.

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