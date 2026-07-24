Cae el antiguo puente de Sacta, la ABC garantiza paso por el nuevo

El antiguo puente del Valle de Sacta, el municipio de Puerto Villarroel, colapsó ayer por una riada luego de permanecer fuera de servicio desde octubre de 2025 por fallas estructurales. Tras el hecho, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) movilizó personal técnico y maquinaria para asegurar el sector y confirmó que el tránsito entre Cochabamba y Santa Cruz continúa por el puente nuevo y que avanza el proyecto para reemplazar la estructura colapsada.

El colapso ocurrió en el sector de la fila 10 de la estructura, de acuerdo con el reporte de la ABC. Tras el hecho, la entidad desplazó maquinaria pesada y personal técnico para restringir el acceso al puente antiguo, reforzar la señalización preventiva y realizar una evaluación.

El gerente regional de la ABC, Manuel Torrico, recordó que el puente había sido cerrado hace nueve meses, luego de que una inspección detectara daños que comprometía su estabilidad.

La autoridad indicó que el tránsito hacia el oriente del país continúa habilitado por el puente nuevo. Explicó que en esa infraestructura se ejecutan trabajos de mantenimiento en la junta de dilatación y anunció que la próxima semana comenzará un contrato de emergencia para realizar una intervención definitiva.

“El puente Sacta nuevo se encuentra completamente transitable y operativo”, afirmó Torrico.

Sobre la estructura colapsada, informó que la ABC ya desarrolla los estudios para emplazar un nuevo puente, proyecto del que todavía no se definió la inversión ni el plazo de ejecución.

Mientras tanto, el ejecutivo del Transporte Libre, Mario Ramos, reiteró las observaciones del sector sobre el estado del puente nuevo y pidió acelerar una intervención definitiva en la junta de dilatación. Según explicó, los trabajos provisionales ejecutados hasta ahora no solucionan el problema y continúan generando preocupación entre los transportistas.