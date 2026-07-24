Cae el antiguo puente de Sacta, la ABC garantiza paso por el nuevo

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 24/07/2026 a las 8h51
ESCUCHA LA NOTICIA

El antiguo puente del Valle de Sacta, el municipio de Puerto Villarroel, colapsó ayer por una riada luego de permanecer fuera de servicio desde octubre de 2025 por fallas estructurales. Tras el hecho, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) movilizó personal técnico y maquinaria para asegurar el sector y confirmó que el tránsito entre Cochabamba y Santa Cruz continúa por el puente nuevo y que avanza el proyecto para reemplazar la estructura colapsada.

El colapso ocurrió en el sector de la fila 10 de la estructura, de acuerdo con el reporte de la ABC. Tras el hecho, la entidad desplazó maquinaria pesada y personal técnico para restringir el acceso al puente antiguo, reforzar la señalización preventiva y realizar una evaluación.

El gerente regional de la ABC, Manuel Torrico, recordó que el puente había sido cerrado hace nueve meses, luego de que una inspección detectara daños que comprometía su estabilidad.

La autoridad indicó que el tránsito hacia el oriente del país continúa habilitado por el puente nuevo. Explicó que en esa infraestructura se ejecutan trabajos de mantenimiento en la junta de dilatación y anunció que la próxima semana comenzará un contrato de emergencia para realizar una intervención definitiva.

“El puente Sacta nuevo se encuentra completamente transitable y operativo”, afirmó Torrico.

Sobre la estructura colapsada, informó que la ABC ya desarrolla los estudios para emplazar un nuevo puente, proyecto del que todavía no se definió la inversión ni el plazo de ejecución.

Mientras tanto, el ejecutivo del Transporte Libre, Mario Ramos, reiteró las observaciones del sector sobre el estado del puente nuevo y pidió acelerar una intervención definitiva en la junta de dilatación. Según explicó, los trabajos provisionales ejecutados hasta ahora no solucionan el problema y continúan generando preocupación entre los transportistas.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Estados Unidos impone aranceles de hasta 12,6 % a 60 naciones
2
Ante ruptura de Paz con Doria Medina, bancadas buscan consenso para leyes
3
Fiscalía recupera cuatro valijas del caso maletas y rastrea pistas de las otras 27
4
Oro: Oviedo pide aclarar liberación de 5 personas y Fiscal indaga a funcionarios
5
Bolívar vence a Gremio en un partido dinámico por la Sudamericana

Lo más compartido

1
Aumentan a 13 las víctimas fatales por temporales en Chile
2
Empresarios piden suspender por 180 días el incremento del gas natural
3
Ministro Zamora posesiona en una aeronave al nuevo gerente de BoA, Estanislao Finfera
4
Paz admite que hará cambios en su gabinete, pero no implica una crisis
5
Este jueves dan el último adiós a Yerko Guevara, un referente del periodismo

Más en Cochabamba

23/07/2026
Bloquean el puente Chimoré en protesta por la falta de GLP
Pobladores del municipio determinaron instalar este jueves un bloqueo en le puente de Chimoré en protesta por la falta de garrafas de gas licuado de petroleo (...
Ver más
23/07/2026
Obras del centro de radioterapia están paralizadas al 70%
El centro de radioterapia que se construye en los predios del exhipódromo permanece paralizado desde hace un año y ocho meses con un avance físico del 70% y...
Ver más
La Alcaldía de Cochabamba endureció las sanciones contra los conductores que invadan o utilicen indebidamente las ciclovías.
Ver más
22/07/2026
Nuevo decreto sanciona con Bs 10.000 a quienes invadan las ciclovías en Cochabamba
La Gobernación a través de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) informó que se logró controlar el incendio forestal el martes en el sector de Liriuni, en el Parque Nacional Tunari.
Ver más
22/07/2026
Controlan el incendio en el Tunari y Totora pide apoyo para sofocar el fuego
Cochabamba reportó una disminución del 12% en los casos de infecciones respiratorias agudas (IRAS), de acuerdo con el informe epidemiológico del Servicio Departamental de Salud (Sedes), que registró...
Ver más
22/07/2026
El Sedes reporta una reducción de un 12% de resfríos y una muerte por tuberculosis
La Gobernación de Cochabamba activó la alerta amarilla debido al incremento de incendios forestales en las últimas semanas. Solo en lo que va del año se registraron 37 incendios en el departamento,...
Ver más
21/07/2026
Gobernación activa alerta amarilla por aumento de incendios
En Portada
24/07/2026 Economía
YPFB inicia descarga de diésel en Arica y moviliza 48 millones de litros hacia Bolivia
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este viernes que, en pasadas horas, inició la descarga de diésel en la Terminal Marítima Sica Sica...
vista
24/07/2026 Seguridad
Fiscalía recupera cuatro valijas del caso maletas y rastrea pistas de las otras 27
Cuatro de las 31 valijas vinculadas al caso maletas que estaban desaparecidas desde noviembre de 2025, fueron recuperadas y permanecen bajo custodia policial...
vista
24/07/2026 País
Oficialistas dicen que hay "madurez" para alcanzar consensos en la ALP tras ruptura con Unidad
 El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ricardo Rada aseguró que existe la suficiente "madurez" entre las bancadas para llegar a consensos en la...
vista
24/07/2026 Seguridad
Oro: Oviedo pide aclarar liberación de 5 personas y Fiscal indaga a funcionarios
“Se citarán a diferentes personas, que tienen mucho que decir. Vamos a ver si existen funcionarios públicos en este caso, para ver si son investigados en el...
vista
24/07/2026 País
Ante ruptura de Paz con Doria Medina, bancadas buscan consenso para leyes
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, evitó responder sobre la ruptura con Alianza  Unidad, liderado por Samuel Doria Medina; dijo que lo importante es que...
vista
24/07/2026 Cochabamba
Cae el antiguo puente de Sacta, la ABC garantiza paso por el nuevo
El antiguo puente del Valle de Sacta, el municipio de Puerto Villarroel, colapsó ayer por una riada luego de permanecer fuera de servicio desde octubre de 2025...
vista
Actualidad
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, a través de un comunicado, exigió al presidente Rodrigo Paz remitir la lista...
Ver más
24/07/2026 País
Lara exige a Paz remitir al Senado la lista de embajadores y critica a Cancillería
La Gobernación de La Paz anunció este viernes que realiza un seguimiento técnico y legal para establecer si el oro...
Ver más
24/07/2026 País
Gobernación de La Paz indaga si oro retenido en Viru Viru es paceño para exigir regalías
 El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ricardo Rada aseguró que existe la suficiente "madurez" entre las...
Ver más
24/07/2026 País
Oficialistas dicen que hay "madurez" para alcanzar consensos en la ALP tras ruptura con Unidad
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este viernes que, en pasadas horas, inició la descarga de...
Ver más
24/07/2026 Economía
YPFB inicia descarga de diésel en Arica y moviliza 48 millones de litros hacia Bolivia
Deportes
Contra viento y marea finalmente se oficializó el desarrollo del certamen denominado Copa Bolivia, que se jugará a...
Ver más
24/07/2026 Fútbol
La Copa Bolivia comienza el 19 de agosto bajo el control de la FBF
Bolívar ganó anoche a Gremio, de Brasil por 3-2 ayer en La Paz y dio el primer paso hacia los octavos de final de la...
Ver más
24/07/2026 Fútbol
Bolívar vence a Gremio en un partido dinámico por la Sudamericana
Los fondistas bolivianos Héctor Garibay y Gabriela Mamani representarán a Bolivia en el Campeonato Mundial de Ruta que...
Ver más
23/07/2026 Multideportivo
Bolivianos Garibay y Mamani competirán en el Mundial de Ruta de atletismo
Bolívar enfrentará al brasileño Gremio hoy en el partido de ida de los playoffs de los octavos de final de la Copa...
Ver más
23/07/2026 Fútbol
Bolívar recibe a Gremio en busca de sacar ventaja en la Copa Sudamericana
Doble Click
Tras 16 días intensos de preparación, sesiones fotográficas, la entrega de títulos previos y viajes, las 29 aspirantes...
Ver más
24/07/2026 Espectáculos
Miss Bolivia. 29 aspirantes tras la corona
Unos 150 bailarines subirán al escenario del teatro Adela Zamudio para escenificar la “La Tribu Golden Awards” . El...
Ver más
23/07/2026 Cultura
La danza urbana llega con La Tribu Golden Awards
La cantante cochabambina Micalea Lima obtuvo el pase a la decimocuarta edición del Festival Internacional de la Canción...
Ver más
22/07/2026 Cultura
Desafío. Micaela Lima cantará Mesa viva en el Festival de Punta del Este
El grupo Wayra JapónAndes celebra su décimo aniversario en Cochabamba con un concierto que se celebrará este jueves 23...
Ver más
21/07/2026 Música
Dos mundos un corazón: Wayra JapónAndes celebra 10 años