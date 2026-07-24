Magistratura indaga fallo que otorgó detención domiciliaria para el juez Hebert Zeballos

El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, anunció este viernes que se activará una investigación sobre el fallo que otorgó la detención domiciliaria al juez Hebert Zeballos, quien enfrenta procesos penales por las 31 maletas que ingresaron de manera irregular al país y otros procesos disciplinarios.

En el marco de la indagación, informó que las unidades de Control y Fiscalización y Transparencia Institucional realizarán un levantamiento técnico en la Sala Penal correspondiente.

Spencer informó que el juez investigado registra aproximadamente 25 presuntas faltas, varias de ellas calificadas como gravísimas, emergentes de procesos disciplinarios y levantamientos técnicos efectuados por el Consejo de la Magistratura.

Una vez concluido el levantamiento técnico, se determinará si existen indicios de responsabilidad administrativa, disciplinaria o penal respecto a la autoridad jurisdiccional que concedió la detención domiciliaria, garantizando en todo momento el debido proceso y el respeto a las competencias de cada instancia.

Por otro lado, indicó que se evaluará si la renuncia presentada pudo haber sido utilizada para incidir en la valoración de los riesgos procesales y favorecer la aplicación de la detención domiciliaria.

El presidente del Consejo aclaró que el actual régimen disciplinario no permite la destitución inmediata de una autoridad judicial, debido a los procedimientos y plazos establecidos por la normativa vigente.

Por esta razón, reiteró ante la Asamblea Legislativa Plurinacional la necesidad de aprobar el proyecto de ley presentado por la institución, destinado a agilizar los procesos disciplinarios y permitir la sanción y destitución oportuna de jueces que incurran en faltas gravísimas.