Ministerio de Trabajo confirma el feriado departamental del 14 de agosto por Urkupiña

El Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General del Trabajo declaro feriado departamental el 14 de agosto por la Festividad de la Virgen de Urkupiña en atención a la Ley Departamental 946/2019-2020 con suspensión de actividades laborales en el sector público y privado “en todo el departamento de Cochabamba”.

El nuevo feriado fue oficializado este viernes a través del Comunicado 0036/2026 del Ministerio de Trabajo.

“La Festividad de la Virgen de Urkupiña, declarada Patrimonio Cultural de Bolivia mediante Ley 2536, constituye una expresión de fe, cultura e identidad y se vincula con la política estatal de promoción de turismo como actividad económica estratégica, prevista por el artículo 337, parágrafo I, de la Constitución Política del Estado”, detalla el comunicado de declaratoria de feriado departamental de la instancia ministerial.

Las actividades centrales de la Festividad de Urkupiña arrancan el viernes 14 de agosto con la tradicional entrada, continúan el sábado 15 con la misa y siguen el domingo 16 con el calvario al cerro de Cota, donde según la leyenda se apareció la virgen a una humilde pastorcita.