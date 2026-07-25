Loza confirma el feriado del 14 de agosto por la festividad de Urkupiña

El gobernador Leonardo Loza anunció oficialmente que el próximo 14 de agosto será feriado departamental en todo el departamento, en cumplimiento de la Ley Departamental N.º 946, que declara esta fecha como jornada cívica y religiosa en honor a la festividad de la Virgen de Urkupiña, una de las expresiones de fe y tradición más importantes de Bolivia.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa ofrecida en el despacho de la Gobernación, luego de que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitiera el comunicado oficial que confirma la aplicación del feriado departamental.

"La Gobernación de Cochabamba quiere comunicar a todo el departamento, especialmente a nuestros hermanos quillacolleños, fraternidades, pasantes, músicos, devotos de la Virgen de Urkupiña y a todos los visitantes del interior y del exterior del país, que hemos recibido el comunicado del Ministerio de Trabajo mediante el cual se confirma el feriado departamental del 14 de agosto, en cumplimiento de la Ley Departamental 946", informó la autoridad.

El gobernador explicó que esta determinación responde al cumplimiento de la normativa vigente, aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental y promulgada en la pasada gestión, cuyo propósito es preservar y promover una de las principales manifestaciones religiosas, culturales y patrimoniales del departamento.

Asimismo, destacó que la festividad de la Virgen de Urkupiña no solo representa un acontecimiento de profunda fe para miles de peregrinos, sino que también constituye un importante motor para la economía regional.

En ese contexto, Loza pidió comprensión a los sectores empresariales que expresaron observaciones respecto al feriado, señalando que la celebración genera un significativo movimiento económico que beneficia a diversos rubros productivos y comerciales.

"Pedimos la comprensión del sector privado. La festividad de la Virgen de Urkupiña, además de su significado religioso y cultural, genera un importante movimiento económico para emprendedores, comerciantes, transportistas, hoteleros, gastronomía y muchos otros sectores que se benefician durante esos días", manifestó.

La autoridad recordó que durante la festividad miles de visitantes nacionales y extranjeros llegan al municipio de Quillacollo para participar de las actividades religiosas y culturales, fortaleciendo el turismo, el comercio y la economía local.