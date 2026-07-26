Urkupiña 2026 inicia su agenda central con la segunda promesa y más de 70 fraternidades

Más de 70 fraternidades participan este domingo en la segunda promesa de la Festividad de la Virgen de Urkupiña 2026, una de las expresiones religiosas y culturales más importantes de Cochabamba.

El ingreso de las fraternidades comenzó a las 09:00, con punto de partida en el sindicato de la Línea Q. Los danzarines recorrerán la ruta tradicional hasta llegar al templo de San Ildefonso, donde se encuentra la imagen de la Virgen de Urkupiña.

La Alcaldía de Quillacollo invitó a la población y a los visitantes a acompañar esta jornada de fe y tradición, que reúne a devotos de distintos puntos del país.

"Invitamos a toda la población y a nuestros visitantes a ser parte de esta emotiva expresión de fe, devoción y cultura, acompañando a las fraternidades en una jornada llena de alegría y tradición", señala la convocatoria del municipio.

La primera promesa de la festividad se desarrolló el 4 de junio, con un despliegue de color, devoción y alegría.

La Festividad de la Virgen de Urkupiña 2026 congrega cada año a miles de creyentes del departamento, del país y del exterior. El calendario oficial de actividades se extenderá hasta el 17 de agosto e incluye actos religiosos, culturales y folklóricos en honor a la patrona de Quillacollo.