Bajan los resfríos y las neumonías; pero aumentan los casos de hepatitis y varicela

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 29/07/2026 a las 8h41
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Las infecciones respiratorias agudas y las neumonías registraron una reducción durante la última semana en Cochabamba. Sin embargo, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) reportó un incremento en los casos de hepatitis y varicela, por lo que piden a la población a mantener las medidas de prevención y acudir oportunamente a los establecimientos de salud.

El jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo informó que las infecciones respiratorias agudas disminuyeron un 10% en comparación con la semana anterior, con un total de 11.615 casos notificados.

Las neumonías también mostraron una reducción del 30%, con 323 casos reportados. Castillo, indicó que la enfermedad se mantiene dentro del canal endémico, reflejando una situación controlada.

En cambio, la varicela registró un incremento del 4%, con 103 casos notificados, recomiendan el aislamiento de las personas con síntomas, además de la atención médica oportuna para evitar nuevos contagios.

La hepatitis presentó el mayor incremento de la semana, con un 75% más de casos notificados respecto a la semana anterior. Ante esta situación, el Sedes pidió reforzar el lavado de manos, extremar los cuidados en la preparación y consumo de alimentos.

Otros datos

En cuanto a la influenza, el reporte señala que no hubo variaciones en la notificación y que no se confirmaron nuevos casos durante la semana.

Respecto a la rabia, se notificó un caso sospechoso de rabia canina en el municipio de Puerto Villarroel, que finalmente no fue confirmado. El Sedes informó que se activaron los protocolos de atención y vigilancia epidemiológica para las personas que tuvieron contacto con el animal.

El informe también reporta 287 casos de mordeduras caninas, recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud y notificar para evitar complicaciones.

Los accidentes por animales ponzoñosos disminuyeron un 45%, con 25 casos registrados durante la última semana, todos sin complicaciones.

Asimismo, no se notificaron nuevos casos de dengue ni de chikunguña.

En relación con el virus Coxsackie, que provoca herpangina y el síndrome de mano, pie y boca, no se registraron nuevos casos durante la semana. Sobre el sarampión, tampoco se notificaron nuevos casos.

Vacunación

El Sedes informó que la cobertura planificada de vacunación contra la influenza ya fue alcanzada y que aún existen dosis disponibles para la población susceptible.

La cobertura de la vacuna SRP alcanzó un incremento del 1% y un avance acorde con lo previsto para esta etapa del año.

En cuanto al Programa Ampliado de Inmunización (PAI), presentan coberturas entre un 5% y un 10% por debajo de lo programado.

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