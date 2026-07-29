Tres atracos en un solo día: el más grave contra un librecambista

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 29/07/2026 a las 8h46
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La seguidilla de tres atracos registrados entre la tarde y la noche del lunes volvió a poner la inseguridad en el centro de la preocupación en Cochabamba. Los hechos dejaron un librecambista fallecido, tres personas heridas y dos robos con importantes sumas de dinero, mientras la Policía intensifica las investigaciones para identificar a los responsables.

El caso más grave ocurrió cerca de las 19:45 en inmediaciones de la terminal de buses de Cochabamba. Un librecambista de 44 años identificado como Hugo Mamani, perdió la vida durante un violento ataque armado cuando, según las primeras pesquisas, intentó resistirse a un robo.

El fiscal asignado al caso, Edson Orellana, informó que la autopsia estableció que la víctima recibió tres impactos de bala y que falleció por una laceración pulmonar y politraumatismo. En la escena fueron recolectadas vainas, un arma de fuego y otros indicios que serán sometidos a pericias. El ataque también dejó tres personas heridas que permanecen hospitalizadas y estables.

La víctima intentó evitar el robo rociando a los atracadores con un gas lacrimógeno, pero los antisociales le dispararon tres veces y huyeron dejando la mochila del librecambista con 100 mil dólares.

En su escape, los atracadores habrían dejado caer una mochila con un arma de fuego. De momento, no existen detenidos del atraco en la terminal y a pasos de la Estación Policial (EPI) Central. Sin embargo, se revisan las cámaras de seguridad para identifica a los responsables.

Horas antes, otra librecambista, de 57 años, fue víctima de un asalto en la zona de El Castillo, en Sacaba. De acuerdo con la denuncia, tres hombres la interceptaron y le arrebataron un chaleco en el que transportaba 10 mil dólares y 2 mil euros antes de escapar en un taxi blanco.

A esto se sumó el atraco a una casa de cambio ubicada en las avenidas Melchor Pérez de Olguín y América. Las imágenes de seguridad muestran a dos hombres armados ingresando al local, reduciendo a la cajera y llevándose dinero en una cantidad aún no establecida, además de un teléfono celular, para luego huir en motocicleta.

El director de la Felcc, Erick Peralta, indicó que las investigaciones continúan y que, por el momento, no existen elementos que establezcan una relación entre los tres atracos.

Los comerciantes de la terminal de buses exigen reforzar los patrullajes y la presencia policial en la zona.

Equipetrol

El comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, confirmó la detención del principal sospechoso del atraco a una financiera a Equipetrol.

En conferencia de prensa, la autoridad policial señaló que el hombre, además de haber confesado el crimen, sostuvo que el móvil del asalto fue porque “tiene muchas deudas y por desesperación cometió este lamentable hecho tipificado como robo agravado”.

“Se encontró dentro sus pertenencias la suma de Bs 1.000 y, en la entrevista, este sujeto mencionó que el resto del dinero lo habría pagado de manera inmediata porque tiene deudas”, dijo.

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