Iglesia inicia la cuenta regresiva para Urkupiña y llama a vivir la fe

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 30/07/2026 a las 8h28
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La Iglesia católica dio inicio a la cuenta regresiva para la festividad de la Virgen de Urkupiña 2026 con la presentación oficial del programa religioso, que contempla novenas, quincenario, peregrinaciones y eucaristías. Las autoridades eclesiásticas exhortaron a los fieles a vivir la celebración desde la fe, la esperanza y la integración, sin perder de vista el sentido espiritual de una de las manifestaciones religiosas más importantes del país.

El l arzobispo de Cochabamba, Óscar Aparicio destacó que el lema de este año, “Con María de Urkupiña proclamamos la grandeza del Señor”.Ademas, pidió que la festividad se desarrolle con responsabilidad y moderación. “Que sea una festividad de alegría, de gozo y de esperanza, sabiendo que es fundamental tener sobriedad y mesura, porque los excesos no siempre nos ayudan”, afirmó.

Cronograma religioso

Las actividades comenzarán el 31 de julio con la apertura del novenario y el inicio del quincenario en honor a la Virgen de Urkupiña. Desde esa fecha y hasta el 13 de agosto se celebrarán eucaristías diarias a las 6:00 y 19:00, como parte de la preparación de los fieles.

El viernes 14 de agosto, se realizará la entrada folklórica, fecha que además fue declarada feriadA departamental en Cochabamba.

El 15 de agosto, a las 11:00, se celebrará la misa  y  los actos centrales en el atrio del Santuario de Urkupiña,con la participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de de devotos que llegan hasta la Patrona de la Integración.

La tradicional peregrinación tendrá lugar el 16 de agosto. La caminata partirá de la Catedral Metropolitana de Cochabamba a las 00:30, encabezada por el arzobispo Óscar Aparicio, y concluirá en el Santuario de Urkupiña, donde a las 5:00 se celebrará una eucaristía para los peregrinos. Ese mismo día, a las 11:00, se oficiará otra misa en el Calvario, lugar donde, según la tradición católica, apareció la Virgen María.

Presentan en La Paz

La Alcaldía de Quillacollo realizó el pasado martes, en la ciudad de La Paz, el lanzamiento oficial de la Festividad de Urkupiña 2026, con el fin de fortalecer su promoción y proyección internacional como una de las expresiones religiosas, culturales y folklóricas más importantes de Bolivia.

Las autoridades nacionales, representantes del Órgano Legislativo, instituciones culturales y organizaciones, reafirmaron su compromiso con la preservación y difusión del patrimonio cultural y espiritual que representa Urkupiña.

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