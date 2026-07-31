Alcaldía reemplazará la rotonda de la Muyurina por cruce semaforizado

La Alcaldía de Cochabamba inició la transformación de la rotonda de la Muyurina con el objetivo de optimizar la circulación vehicular, reforzar la seguridad vial y recuperar espacios para los peatones.

La obra contempla la eliminación de la isleta central, la habilitación de áreas de espera, nuevos pasos peatonales y un moderno sistema de semaforización.

El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, informó que los trabajos comenzaron con el corte del pavimento para construir cordones que delimitarán espacios de resguardo en uno de los puntos con mayor flujo de la ciudad.

Explicó que la remodelación responde a la alta circulación de vehículos y personas que utilizan el transporte público o se dirigen a las instituciones del sector.

El proyecto contempla la redistribución del espacio que ocupaba la antigua rotonda para habilitar áreas peatonales protegidas, además de nuevos pasos peatonales y semáforos que regularán el tránsito en la intersección de las avenidas Ramón Rivero, Aniceto Arce y Uyuni, con conexión hacia la avenida Subteniente Arévalo y la zona norte de la ciudad.

Rojas explicó que el monumento será reubicado a pocos metros e indicó que también se ejecutará nueva señalización horizontal, líneas de pare, carriles canalizadores y el traslado de la parada del transporte público para ordenar el abordaje de pasajeros.

“La estatua no será trasladada a otro sector. Se reubicará aproximadamente a 10 metros del punto original para que las personas puedan acercarse, tomarse fotografías y disfrutar de ese espacio, informó.

Según la autoridad, la obra busca compatibilizar la circulación de vehículos y peatones para reducir el riesgo de accidentes en una de las intersecciones con mayor flujo de la ciudad.



La Alcaldía prevé concluir los trabajos en aproximadamente dos semanas, siempre que las condiciones climáticas permitan el normal desarrollo de las obras.