Alcaldía reemplazará la rotonda de la Muyurina por cruce semaforizado

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 31/07/2026 a las 8h07
ESCUCHA LA NOTICIA

La Alcaldía de Cochabamba inició la transformación de la rotonda de la Muyurina con el objetivo de optimizar la circulación vehicular, reforzar la seguridad vial y recuperar espacios para los peatones.

La obra contempla la eliminación de la isleta central, la habilitación de áreas de espera, nuevos pasos peatonales y un moderno sistema de semaforización.

El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, informó que los trabajos comenzaron con el corte del pavimento para construir cordones que delimitarán espacios de resguardo en uno de los puntos con mayor flujo de la ciudad.

Explicó que la remodelación responde a la alta circulación de vehículos y personas que utilizan el transporte público o se dirigen a las instituciones del sector.

El proyecto contempla la redistribución del espacio que ocupaba la antigua rotonda para habilitar áreas peatonales protegidas, además de nuevos pasos peatonales y semáforos que regularán el tránsito en la intersección de las avenidas Ramón Rivero, Aniceto Arce y Uyuni, con conexión hacia la avenida Subteniente Arévalo y la zona norte de la ciudad.

Rojas explicó que el monumento será reubicado a pocos metros e indicó que también se ejecutará nueva señalización horizontal, líneas de pare, carriles canalizadores y el traslado de la parada del transporte público para ordenar el abordaje de pasajeros.

“La estatua no será trasladada a otro sector. Se reubicará aproximadamente a 10 metros del punto original para que las personas puedan acercarse, tomarse fotografías y disfrutar de ese espacio, informó.

Según la autoridad, la obra busca compatibilizar la circulación de vehículos y peatones para reducir el riesgo de accidentes en una de las intersecciones con mayor flujo de la ciudad.

La Alcaldía prevé concluir los trabajos en aproximadamente dos semanas, siempre que las condiciones climáticas permitan el normal desarrollo de las obras.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Irán dice que países que apoyen a EEUU tendrán una dura réplica
2
Donald Trump dice que EEUU será como Ceuta si ganan los demócratas
3
Para Hadad, fundador de Infobae, la IA ya atraviesa redacciones, pero pide cautela
4
Golpe para Infantino: dimite Cordeiro, asesor de la FIFA
5
Saucedo dejará presidencia del TSJ y llama “mentiroso” al Gobierno

Lo más compartido

1
Ley corta quitará a las gobernaciones el peso de pagar prediarios, bono de vacunación y diplomas de bachiller
2
El dólar rebasa los Bs 12 y el BCB solo intervendrá si existe una “sobrerreacción” en la cotización
3
Incendios forestales en España y Francia se estabilizan, pero lo peor podría estar por venir
4
Hallan los cuerpos decapitados de dos hombres en Yapacaní
5
Medinaceli irá ante el juez este viernes por la gasolina ‘basura’

Más en Cochabamba

31/07/2026
Gobernación rechaza intento de vincular a Loza con actos ilegales en Cocapata
El director Jurídico de la Gobernación, Nelson Cox, en conferencia de prensa, rechazó este viernes cualquier intento de vincular al gobernador, Leonardo Loza,...
Ver más
30/07/2026
Iglesia inicia la cuenta regresiva para Urkupiña y llama a vivir la fe
La Iglesia católica dio inicio a la cuenta regresiva para la festividad de la Virgen de Urkupiña 2026 con la presentación oficial del programa religioso, que...
Ver más
Las infecciones respiratorias agudas y las neumonías registraron una reducción durante la última semana en Cochabamba.
Ver más
29/07/2026
Bajan los resfríos y las neumonías; pero aumentan los casos de hepatitis y varicela
El Grupo Multimedia conformado por Los Tiempos de Cochabamba, La Prensa  y El Alteño  de La Paz, es parte de SIPConnect 2026 que comenzó ayer en Miami y que será un encuentro con conferencias...
Ver más
29/07/2026
En Miami, la SIPConnect 2026 habla de la IA y Los Tiempos está presente
La seguidilla de tres atracos registrados entre la tarde y la noche del lunes volvió a poner la inseguridad en el centro de la preocupación en Cochabamba.
Ver más
29/07/2026
Tres atracos en un solo día: el más grave contra un librecambista
Los incendios forestales volvieron a movilizar a los equipos de emergencia en Cochabamba el fin de semana. Mientras la Gobernación informó que los focos registrados en los municipios de Vacas y...
Ver más
28/07/2026
Incendios ponen en alerta a Cochabamba; Defensoría ve falta de prevención
En Portada
31/07/2026 Economía
Dólar flexible, quitar la subvención, entre otros: Las condiciones que puso el FMI para Bolivia
El economista Ramiro Cavero explicó que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están condicionados al cumplimiento de metas fiscales,...
vista
31/07/2026 País
Bolivia y el estado de Mato Grosso acuerdan iniciar estudios para un nuevo corredor vial
El presidente Rodrigo Paz y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, participarán este viernes en la firma del Convenio Marco de Cooperación...
vista
31/07/2026 Economía
El dólar rebasa los Bs 12 y el BCB solo intervendrá si existe una “sobrerreacción” en la cotización
El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció ayer la aprobación de un Reglamento de Compra y Venta de Dólares, mediante el cual el ente emisor contará un...
vista
31/07/2026 Seguridad
En menos de dos días mueren asesinadas ochos personas en diferentes lugares
La violencia de desbordó  entre el miércoles y jueves en Santa Cruz y Cochabamba con un saldo de al menos ocho personas fallecidas por asesinato en San Matías...
vista
31/07/2026 País
Los focos de calor en Bolivia caen drásticamente un 80% en un solo día
Bolivia amaneció este viernes 31 de julio con una noticia alentadora para el medio ambiente. Según el monitoreo nacional, en las últimas 24 horas se...
vista
31/07/2026 País
Saucedo dejará presidencia del TSJ y llama “mentiroso” al Gobierno
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, a tiempo de anunciar que dejará el cargo en noviembre próximo - aunque seguirá siendo...
vista
Actualidad
La crisis en la ciudad española de Ceuta por la llegada de miles de migrantes irregulares desde Marruecos es "terrible...
Ver más
31/07/2026 Mundo
Donald Trump dice que EEUU será como Ceuta si ganan los demócratas
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este viernes que más de 2.500 niños han muerto...
Ver más
31/07/2026 Mundo
UNICEF denuncia más de 2.500 niños muertos y heridos en la guerra en Irán
Cerca de 50 mil inmigrantes, en su inmensa mayoría de nacionalidad marroquí, han entrado de manera irregular en Ceuta...
Ver más
31/07/2026 Mundo
Recuperados 57 cadáveres en las aguas de Ceuta tras la entrada de 50 mil migrantes irregulares
Tras una audiencia de medidas cautelares, este viernes, el juzgado sexto de anticorrupción de La Paz ha dispuesto...
Ver más
31/07/2026 País
Dictan detención domiciliaria y fianza de Bs 100.000 para Medinaceli
Deportes
El FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto de Gianni Infantino para vender a privados derechos comerciales y eventos...
Ver más
31/07/2026 Fútbol Int.
El fútbol asiático se unió al bloque de rechazo y sumó otro revés para el proyecto de Infantino en FIFA: cómo está el mapa de votos
El principal asesor de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro, emitió un comunicado explicando su decisión de dimitir.
Ver más
31/07/2026 Fútbol Int.
Golpe para Infantino: dimite Cordeiro, asesor de la FIFA
Bolívar venció a Gremio por 1-0 ayer en Porto Alegre, Brasil, y se clasificó a los octavos de final de la Copa...
Ver más
31/07/2026 Fútbol
Bolívar triunfa en Brasil y avanza a los octavos de final de la Sudamericana
Bolívar se enfrentará con Gremio hoy en Porto Alegre, Brasil, en el partido de revancha de los octavos de final de la...
Ver más
30/07/2026 Fútbol
Bolívar busca hoy el pase a la Copa Sudamericana ante Gremio en Brasil en los playoffs
Tendencias
Apartir del 1 de agosto de 2026, varios modelos de televisores dejarán de tener acceso a la aplicación nativa de...
Ver más
31/07/2026 Tecnología
Conozca la lista de televisores que se quedarán sin Netflix a partir de agosto
En 2023, un gato montés (Leopardus geoffroyi) se convirtió en la mascota de una familia en la ciudad de Cochabamba, en...
Ver más
27/07/2026 Medio Ambiente
El virus de la panleucopenia amenaza la supervivencia del gato montés en Bolivia
Doble Click
Karol G ya tiene listo su próximo proyecto discográfico. La artista colombiana ha confirmado el lanzamiento de 'No Me...
Ver más
31/07/2026 Música
Karol G anuncia su nuevo disco: 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto' llega el 7 de agosto
Cochabamba forma parte de la gira nacional que desarrollará la AsociaciónSagarnaga en Bolivia.
Ver más
31/07/2026 Cultura
Sagarnaga comienza el Tour Bolivia 2026 en Sacaba
Cochabamba se tiñe de negro por la llegada de más de un centenar de tunos, quienes invaden la ciudad desde hoy para ser...
Ver más
30/07/2026 Cultura
Cochabamba acoge el Encuentro Internacional de Tunas Universitarias
La imagen de Elba Rodríguez sosteniendo el trofeo de la primera edición de MasterChef Argentina sigue vigente para...
Ver más
30/07/2026 Cultura
La nueva vida de Elba Rodríguez, a 12 años de ganar MasterChef