Gobernación rechaza intento de vincular a Loza con actos ilegales en Cocapata

El director Jurídico de la Gobernación, Nelson Cox, en conferencia de prensa, rechazó este viernes cualquier intento de vincular al gobernador, Leonardo Loza, con presuntos hechos irregulares surgidos tras una visita realizada al municipio de Cocapata, y afirmó que la autoridad departamental cumple una agenda institucional permanente al servicio de la población, sin que ello implique responsabilidad sobre posibles actos ilegales de terceros.

Cox explicó que las actividades del Gobernador responden al ejercicio de sus funciones públicas y a las invitaciones que recibe de organizaciones sociales, municipios y sectores productivos del departamento.

"La presencia del Gobernador en una comunidad o municipio no significa que deba ejercer funciones de control que corresponden a otras instituciones del Estado. No se puede pretender vincularlo con conductas ilegales únicamente por haber participado en una actividad o visitar una región", manifestó.

La autoridad jurídica señaló que cualquier investigación sobre presuntas irregularidades relacionadas con vehículos u otros hechos corresponde exclusivamente a las instancias competentes, como las entidades de control y administración de justicia.

"Si existe alguna observación de ilegalidad, serán las autoridades competentes quienes deban realizar las investigaciones correspondientes. Lo que no corresponde es criminalizar la labor institucional del Gobernador ni utilizar estos hechos para generar interpretaciones políticas", enfatizó.

Cox remarcó que todos los vehículos oficiales utilizados por el gobernador para el cumplimiento de su agenda pertenecen al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (G.A.D.C.) y que, en determinadas actividades, la autoridad puede desplazarse en otros medios de transporte facilitados por la población anfitriona, sin que ello constituya una conducta irregular.

Asimismo, rechazó las declaraciones de algunos actores políticos que plantearon la posibilidad de iniciar procesos penales contra el gobernador, calificándolas como intentos de "criminalizar" su trabajo y el relacionamiento permanente que mantiene con las organizaciones sociales.

"No vamos a permitir que se pretenda vincular al gobernador con actos ilegales ni que se estigmatice a las comunidades y organizaciones sociales que lo reciben en sus actividades. Nuestro deber es trabajar junto al pueblo y atender sus necesidades", sostuvo.

El Director Jurídico agregó que la Gobernación no asumirá acciones contra las personas o sectores que invitan al gobernador a sus actividades, ya que ello forma parte del trabajo institucional de coordinación con la población.

Finalmente, Nelson Cox reiteró que la Gobernación mantiene una política de transparencia y apertura institucional, al tiempo de ratificar que cualquier denuncia sobre presuntos hechos ilícitos debe ser presentada ante las instancias legalmente competentes para su correspondiente investigación, evitando utilizar estos casos con fines políticos.