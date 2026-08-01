Policía captura a los presuntos atracadores de una casa de cambio en Cochabamba

La Policía logró capturar a los presuntos autores de un atraco armado registrado en una casa de cambio ubicada en pleno centro de Cochabamba, el hecho generó preocupación por los niveles de inseguridad en la ciudad.

El asalto ocurrió el pasado miércoles en inmediaciones de la avenida América y Melchor Pérez de Urquidi, donde dos sujetos ingresaron al establecimiento y uno de ellos, utilizando un arma de fuego, amenazó a la cajera para exigir la entrega del dinero.

Según la información preliminar, los delincuentes se llevaron una suma de dinero y un teléfono celular antes de darse a la fuga.

Tras las investigaciones realizadas por la Policía y el trabajo de la unidad de Inteligencia, los dos presuntos atracadores fueron ubicados y capturados en la zona norte de la ciudad.

Las autoridades anunciaron que en las próximas horas se brindarán mayores detalles sobre la identidad de los aprehendidos y el avance de las investigaciones para esclarecer el hecho.