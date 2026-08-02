Intensifican los trabajos en las vías y el río Rocha para la festividad de Urkupiña

La Unidad de Gestión de Riesgos junto a la Dirección de Desarrollo Rural y Productivo de la Alcaldía de Quillacollo se preparan para recibir la festividad de la Virgen de Urkupiña, con trabajos de limpieza, dragado y perfilado, entre otros, del río Rocha.

En tanto, los comerciantes que comienzan a instalar y acomodar sus productos artesanales en miniatura con significado religioso en estas costumbres.

El consultor de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), de la Alcaldía de Quillacollo, Rodrigo Carlos Maita indicó que se contrató maquinaria en coordinación con el alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz. Indicó que los trabajos empezaron desde el anterior viernes y se prevé terminar entre estos días antes de la festividad.

“Se ha notado el tema de llantas, el tema de ramas, y de basuras que se han encontrado en el río Rocha donde se ha hecho la limpieza también del desbroce”, detalló Rodrigo Carlos Maita, señalando que se harán también los trabajos de dragado y desbroce en el río Huayculi, Tacata y Chocaya, así como la prevención de lluvias.

En cuanto al cerro Cota, aún se evidenció que existen algunos trabajos por concluir; como la limpieza de basura y quema de pastizales con residuos de ofrendas anteriores. Sin embargo, los feligreses comenzaron a visitar el lugar prendiendo velas en los templos, mientras que artesanos y comerciantes comenzaron a instalarse en los exteriores.